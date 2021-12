Lo mejor del 2021 en el futbol: Messi se despide del Barcelona

Sin lugar a dudas uno de los momentos más increíbles del 2021, fue la despedida de Lionel Messi del Barcelona, luego de 21 años defendiendo los colores del conjunto catalán.

Tras un verano lleno de rumores, un 5 de agosto se confirmó la catastrófica noticia para todos los culés. Luego de no llegar a un acuerdo con la directiva, el Barcelona anunció salida del mejor jugador en la historia del Club.

Los blaugranas informaron que no podrían retener a su mayor estrella porque no pudieron acordar un nuevo contrato que cumpliera las normas de juego limpio financiero de la Liga española. El límite salarial del club catalán se vio muy reducido debido a su enorme deuda y Joan Laporta culpó a la anterior administración.

AFP/ARCHIVO

Posteriormente, Lionel Messi entre lágrimas se despidió del Barcelona. “Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado”.

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", añadió en sus redes sociales.

Si el 2021 fue un año lleno de sorpresas, sin lugar a dudas la salida de Messi del Barcelona debe estar en el top 3.

JL