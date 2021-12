Lo mejor del 2021 en el deporte: Naomi Osaka y Simone Biles priorizan la salud mental

Que un par de deportistas atraviesen problemas de salud mental, no puede catalogarse como "lo mejor". Pero que lo confiesen y lleven al mundo a reflexionar sobre que un atleta no es una máquina, sí cabe dentro de lo mejor que pudo suceder en el mundo del deporte en este 2021.

La tenista japonesa Naomi Osaka y la tenista estadounidense Simone Biles, dos referentes en sus ramas, tuvieron la valentía de romper el silencio en plena competencia y poner un alto para priorizar la salud mental. Un tema tabú en el mundo del deporte, considerando la etiqueta de superestrellas que suele dársele a los y las deportistas.

A finales de mayo, fue Naomi Osaka durante el prestigioso Roland Garros, la primera en poner en la mira el tema. Durante el torneo, la tenista nipona señaló que necesitaba ausentarse de las ruedas de prensa por su bienestar y por salud mental.

¿La respuesta? La WTA decidió multarla por perderse una rueda de prensa y le amenazó con más sanciones si volvía a suceder. La prensa la catalogó como una "diva" por no querer tener un trato con ellos y entonces el problema y la salud de Naomi parecían quedar de lado.

AP/ARCHIVO

Impulsada por la injusticia de parte del organismo que rige el tenis femenino, Naomi Osaka decidió abandonar el torneo de Roland Garros y también se perdió Wimbledon. Posteriormente intentó regresar a los JJOO, donde incluso fue elegida para encender el pebetero, pero su falta de ritmo se notó y cayó eliminada en tercera ronda.

Su siguiente participación se dio en el Abierto de Estados Unidos, torneo que ha ganado en un par de ocasiones, pero la falta de ritmo y los problemas que sufría de salud mental, aunado al sorpresivo gran nivel que mostró su rival Leylah Fernández, hicieron que la nipona pusiera un alto.

"Cuando gano, no siento felicidad, sólo alivio. Y cuando pierdo, me siento muy triste. No creo que sea normal... Estoy tratando de averiguar qué quiero hacer y voy a tomarme un descanso durante un tiempo".

Naomi Osaka lo cumplió y no vio más actividad en todo el año.

Simone Biles se retira en plenos JJOO

Si el caso de Naomi Osaka no era suficiente, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en plena competencia, la mejor gimnasta de toda la historia, Simone Biles, decidió poner un alto a su participación, acusando el mismo problema que la nipona.

Biles llegaba a la justa Olímpica con todos los reflectores encima. Los medios de comunicación aguardaban expectantes por ver cuántas medallas de oro iba a colgarse. Sin embargo, Simone tuvo que poner un alto a su participación, mientras la competencia iba en curso, porque confesó tener problemas de ansiedad.

Más tarde confesaría que sus problemas provenían por las secuelas del abuso que sufrió a manos del ex médico de USA Gymnastics, Larry Nassar.

AFP/ARCHIVO

Aún cuando Naomi Osaka y Simone Biles se ganaron detractores, quienes las catalogaron como "frágiles" o "divas", la realidad es que las declaraciones de Biles, como antes las de Osaka, cambian totalmente la percepción de que los deportistas son máquinas que siempre tienen que ganar.

La misma Naomi lo dijo durante una entrevista, debemos entender que "está bien no estar bien". Ambas atletas visibilizaron un tema que no es nada sencillo de confesar y toca los organismos deportivos, a los medios de comunicación y a la sociedad, corresponder dándole difusión a este tipo de situaciones, quitar los tabúes y ser una solución.

JL