Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 14 del Apertura

En vísperas del Día de Muertos, parece que Chivas está empeñado en que le escriban su calaverita de manera temprana, pues los del Guadalajara ya hilaron cinco juegos sin ganar y ahora no depende sólo de ellos el poder meterse a la Liguilla.

Si bien su película se trata de su última época dorada bajo el mando de Matías Almeyda, una posible secuela podría parecerse a “Coco”, por aquello de que el Rebaño le cante la de “Recuérdame” a la Fiesta Grande.

Los de Cardozo aún tienen posibilidades matemáticas y un par de juegos en teoría accesibles, pero el hecho de que cierren enfrentando a Tigres, en este H. Tribunal nos hace pensar que en cualquier momento pondremos la foto de Chivas en el altar de los que se nos adelantaron en el camino.

La figura

Leonardo Ramos (Lobos)

¿Quién es ese tal Leonardo Ramos y por qué aún no lo está buscando Tigres? No es que nos queramos adelantar a las cosas, pero si el goleador de Lobos sigue al paso que va, no será sorpresa que próximamente lo veamos adornando la banca del “Tuca”, la de Diego Alonso o hasta la del “Piojo”. Este fin de semana hilo su sexto juego anotando.

El podio

Campeón de altura

1.- Arriba el Norte, pero más arriba el Santos, y el que no lo crea que vea la tabla general, pues este fin de semana los de la Comarca Lagunera reafirmaron que aunque Tigres y Monterrey se peleen por ver quién es el más grande de Nuevo León, los Guerreros son el mandamás inapelable en la parte Norte del país.

Campeón de altura

2.- El Toluca se ha convencido de que no hay quinto malo, por eso es que bajita la mano y sin tantas presiones, los choriceros se han ubicado en una posición cómoda en la búsqueda de Liguilla. Hoy, con sus cuatro pepinos a los Gallos del Querétaro, los Diablos llegaron a esa cifra mágica de los 25 puntos, la cual casi te asegura un boleto a la Fiesta Grande

Volteen a verlos

3.- Que alguien ya pele a Pumas, por favor, pues en un torneo donde se ha hablado más de los lideratos de Cruz Azul y América o incluso de la película de Chivas, los de la UNAM han sido constantes y están a nada de amarrar su lugar en la Liguilla. Perdieron a su goleador Nico Castillo, pero con la pedacera que trajeron de La Noria y Carlitos González, los de la casa de estudios la están armando en grande.



El villano

Se mató solito

Luis Madrigal falló una de esas que no se perdonan en el barrio, de las que te echan al equipo encima y terminan en gritoniza de tus compañeros. En una pachanga que armó la zaga de Santos, el elemento de Rayados no supo definir con el arco solo. Fue tan trágico su asunto que hasta nos acordamos de Kalusha y la épica narración del “Perro” Bermúdez.

El rincón de la vergüenza

Peliculón

1.- Con José Saturnino Cardozo como director, José Luis Higuera como guionista, Amaury Vergara como productor, Raúl Gudiño y Ángel Zaldívar como protagonistas y la actuación especial de Alan Pulido, Chivas filmó este fin de semana la tercera parte de su película titulada “Un torneo más sin Liguilla”.

El dinero no compra triunfos

2.- Ahora sí que como diría Lupillo Rivera: “De qué me presumes rico vanidoso si somos iguales”, y es que los poderosísimos Tigres, uno de los equipos más acaudalados de nuestro balompié y más dominantes en los últimos años, no pudo ganarle a unos modestos Lobos BUAP que ya hilaron cinco juegos sin perder. Ni a quién le pese meterse al Volcán.

Encamotados

3.- Luego de ser eliminados en las Semifinales de Copa se entiende que cualquiera se deprima un poco, pero tampoco es para tanto, pues esta jornada los de Ignacio Ambriz hicieron el oso de la semana al ser goleados por el poderosísimo Puebla; 4-0 quedó la cosa, ahora sí que como diría La Cuca: “Puro Camote”.