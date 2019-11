Lo bueno, lo malo y lo peor de la J19 del Apertura 2019

A Carlos Salcido no le tocó retirarse con Chivas, pero un capricho del destino lo llevó a decir adiós en un juego contra el Guadalajara en la cancha del Estadio Akron, situación que abrió el camino para que los futbolistas rojiblancos y la afición tapatía pudieran despedirse de quien fuera su capitán e ícono.

Quién sabe cuántos años pasarán para que la cantera de Chivas vuelva a formar a un jugador de la talla de Salcido, pero lo que nos consta a todos es que el nacido en Ocotlán es todo un ejemplo poético de superación personal.

Nació en un barrio humilde, fue deportado de los Estados Unidos en más de una ocasión, llegó a Guadalajara a buscar trabajo, y aunque nunca pensó que ser futbolista profesional lo ayudaría a dar sustento a su familia, fueron las canchas las que lo eligieron a él para darle una manera de sobrevivir y un camino a la inmortalidad.

Este fin de semana dijo adiós uno de los mejores jugadores en la historia del país, multicampeón en su tierra y en el extranjero, leyenda en Holanda y en México, tres veces mundialista y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Buena suerte y hasta siempre, Carlitos.

1. A romper el maleficio

Amarraron su boleto de última hora al derrotar con facilidad al Atlas, pero el único equipo internacional de Nuevo León estará presente en la Liguilla, donde buscará dar la sorpresa con Antonio Mohamed en el banquillo y con uno de los equipos más ofensivos en cuanto a nombres se refiere. Los de la Sultana del Norte se verán las caras contra el puntero Santos Laguna, esto en un duelo por ver qué maldición pesa más, si la del superlíder o la del Estadio BBVA.

2. La Fiera rugió de nuevo

Sin tantos reflectores como en el torneo pasado y con la camiseta más fea del futbol mexicano, el León logró posicionarse en el segundo lugar de la tabla general y ahora tendrá que medirse a Monarcas en la Liguilla, en un duelo que será como aquella canción de Vicente Fernández: ''De un rancho a otro''.

3. Premio de consolación

Tuvimos un sueño muy loco, soñamos que en el juego de despedida de Carlos Salcido, Alan Pulido se convertía en campeón goleador. Vaya, estuvo tan ''fumado'' que hasta Toño Rodríguez metió gol de portería a portería. Peláez era directivo de Chivas y había rumores de buenos fichajes para el Rebaño. Ojalá que ese sueño pronto incluya un boleto a la Liguilla.

Póngales cero

1. La misma historia

IMAGO7

Como bien lo dicen por ahí, Necaxa es el equipo malquerido por excelencia en el futbol mexicano, pues una gran parte de sus jugadores parecen estar más emocionados con sus posibles fichajes en otros clubes que por jugar la Liguilla. De otra manera no se puede explicar que hayan sido goleados por el único club que perdió contra el Veracruz: el Puebla.

2. Más grises no se puede

IMAGO7

¿Son estos los Pumas más grises de la historia? Sí, son estos los Pumas más grises de toda la historia. Los de la UNAM no sólo se quedaron con las ganas de clasificar a la Fiesta Grande, sino que ahora la verán por la TV con una serie de peligros latentes, ya que al final de este torneo podrían ser superados en títulos por León o Tigres. Esta Navidad no pinta bien.

3. ¡Aguas con la maldición!

IMAGO7

No hagan mucho caso, pero haber empatado con Toluca en la última jornada no parece un buen augurio para Santos, pues de cara a que inicie la Liguilla, los de la Comarca no pudieron superar a uno de los peores del torneo. ¿Será que esto es una primera manifestación de la maldición del superlíder?

HÉROE

Alan Pulido

IMAGO7

Alan Pulido no se parece a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo se parece al delantero de las Chivas. Lo anterior puede parecer exagerado, pero después de que se consolidara como el nuevo campeón goleador del torneo, el tamaulipeco se merece todo el homenaje posible tras ocho años sin un artillero mexicano.

VILLANO

Mauricio Cuero

IMAGO7

En un juego que Atlas perdió con Monterrey en menos de 15 minutos, Mauricio Cuero se convirtió en el villano por su actitud antideportiva contra Jesús Gallardo. El colombiano se ganó la tarjeta roja directa por estar a punto de tumbarle los dientes a ''Rayardo'' con un manotazo al rostro. Vaya temporada se mandó.

¿Qué no vio, señor?

Jugada brava

IMAGO7

Marco Antonio Ortiz volvió a involucrarse en una situación que generó polémica arbitral en el partido entre Chivas y Veracruz, la cual pudo haber afectado al Rebaño. Justo al comienzo del segundo tiempo, Alexis Vega llegó hasta línea de fondo y mandó una diagonal que Isaac Brizuela conectó para tratar de mandar el balón al fondo, pero Leobardo López tocó el esférico con la mano. Primero señaló penal, pero después dio marcha atrás al revisar que el balón había abandonado el terreno de juego, aunque nunca hubo una prueba clara.

''Meter un gol es un sueño de locos para un portero. No supe ni cómo festejar por la emoción'' Toño Rodríguez, el arquero de Chivas que apretó todos los botones del Play y anotó un gol histórico.