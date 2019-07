Lo bueno, lo malo y lo peor de la J1 del Apertura 2019

Un total de 11 juegos con Chivas, la mayoría de ellos amistosos, han bastado para hacernos saber que Tomás Boy ya no es lo que era antes. De aquel técnico que hacía mucho con poco y que en ocasiones acariciaba la gloria, parece ya no quedar más.

El timonel rojiblanco llegó por sólo cuatro juegos en la recta final del Clausura 2019, pero la directiva tapatía le otorgó la confianza para quedarse por más tiempo.

"Todavía no estamos listos ni en el plano individual y en el plano colectivo”. Tomás Boy, el Capitán Obvio que se dice director técnico de Chivas.

No obstante, después de poco más de tres meses como estratega rojiblanco los números hablan de un Tomás Boy sin mayor argumento para ostentar el puesto que tiene: ocho derrotas y tres triunfos desde su arribo, además de 22 goles en contra y sólo nueve a favor.

Sus cambios, además, lo dejan ver limitado, pues en un juego donde su equipo se moría de nada (contra Santos), el “Jefe” optó por sacar a sus dos mejores hombres sobre el terreno de juego: Jesús Molina e Isaac Brizuela.

Por eso, en este H. Tribunal hemos encendido las alarmas apenas recién iniciado para el torneo y sentenciamos que Tomás no da para más como técnico del Guadalajara.

Nicolás Castillo

No los queremos asustar, pero parece que el Nico Castillo que todos conocimos en Pumas está de regreso, pues nuestro chileno favorito (después de Los Ángeles Negros) debutó con un doblete en contra de Rayados. El “Castillismo” ha resurgido de sus cenizas y está dispuesto a borrar todo rastro de Oribe Peralta en Coapa.

El podio

1. Sirve ser americanista

En un juego digno de la Premier League de Inglaterra, el América demostró que tiene todo para buscar el campeonato en este Apertura 2019, pues con todo y una ayudadita arbitral, los de Coapa vencieron por 4-2 a los Rayados de Monterrey alias “La aplanadora del Norte”. Entre su exportación de jugadores a Europa, sus títulos recientes y el mal paso de Chivas, este es un gran momento para el americanismo.

2. ¿campeonitis?

El Monterrey amarillo, que además es el actual campeón de México, no deja de demostrar todo el potencial que tiene al ataque, pues a pesar de que Ricardo Ferretti le mete freno de mano a este bólido, sus muchachos se las ingeniaron para doblegar 4-2 al Monarcas y darnos todos a entender que lo de la campeonitis no es de equipos grandes.

3. Luciditos

¿Quién es el Atlético de San Luis y por qué no está barriendo la casa de Carlos González? Mucho se habló de que el cuadro potosino llegaría para robarse la Liga bajo las órdenes de Alfonso Sosa, sin embargo los Pumas ya le dieron su bienvenida al “trabuco” que comanda el “Rey Midas del Ascenso” y una convincente victoria de 2-0 en la jornada inaugural le da a los felinos de Míchel González suficientes argumentos para que puedan estar peleando.

Antonio Rodríguez

Decía el escritor José Emilio Pacheco que “el que se va ya no vuelve, aunque regrese”. En esta frase hace alusión a que nunca volvemos a un lugar siendo completamente los mismos. Esto aplica en casi todo… menos en Toño Rodríguez. Ese sí que volvió igualito a Chivas, ya que ante Santos se comió al menos dos goles.

Póngales cero

1. Novios de la tragedia

Pocos romances son tan apasionados como el que tiene Chivas con la derrota, pues de los 11 juegos (entre oficiales y chafas) que ha disputado el Guadalajara bajo las órdenes de Tomás Boy, los rojiblancos han perdido ocho. El más reciente fue este fin de semana ante el Santos Laguna, equipo que ni se despeinó para exhibir las carencias del Rebaño.

2. Puro bla bla bla

Mucho refuerzo, mucho ganar la Supercopa y mucho “este año es el bueno”, sin embargo el Cruz Azul no pudo ganar en esta jornada inaugural, y eso que su rival fue un Necaxa al que hace apenas unos días golearon en Estados Unidos.

3. Más sabe el gallo por diablo...

Otros que iniciaron con el pie izquierdo el torneo fueron los Diablos Rojos del Toluca, equipo que fue derrotado por un Querétaro que entre sus filas tiene a cracks de la talla de Clifford Aboagye y Omar Arellano (sí, aún juega Omar Arellano). Y aguas, que otra exhibición como éstas y La Volpe no la cuenta.

¿Qué no vio señor?

¿Y el penal apá?

No es que queramos restarle mérito al triunfo del Ave, pero ese espectacular juego en contra de Rayados no está inmaculado, ya que se manchó por la pasividad del VAR al no contribuir para que se marcara un claro penal a favor de los de la Sultana del Norte. Dentro del área, después de un zapatazo de Dorlan en el que Marchesín concedió rebote, la zaga del América bajó de fea forma a Funes Mori, pero a pesar de esto no se marcó la falta. En ese entonces el juego estaba igualado a dos, y aunque no sabemos si una decisión diferente habría cambiado el rumbo del juego, sí nos consta que el VAR volvió a hacer de las suyas.

