Llegaron los Reyes de Jalisco a la LFA

Arribaron los Reyes a la Perla Tapatía.

No son Melchor, Gaspar ni Baltazar. Son los Reyes de Jalisco, la nueva franquicia que se estrenará en la Liga de Futbol Americano Profesional de México a partir del 2022 en Guadalajara.

La LFA continúa en expansión y en la nueva temporada la Perla Tapatía vivirá por primera vez el espectáculo de esta competencia con la fundación de los Reyes de Jalisco, quienes podrían tener su casa en el Estadio Tres de Marzo de Zapopan.

“A través del éxito, la aceptación y los ingresos de la Liga, nosotros venimos a traer espectáculo para los aficionados en Jalisco.

Queremos ganar. Los jugadores tapatíos pueden prepararse y tener una visión de carrera profesional. No estamos cerrados, pero no me puedo ir con puros jugadores locales. Necesitamos generar espectáculo”, expresó el presidente del equipo, Luis Orozco, de cara a la campaña que inicia el próximo 5 de marzo.

Los Reyes de Jalisco se unirán así a la LFA junto a los Condors de Querétaro, Dinos de Saltillo, Fundidores de Monterrey, Mexicas de la Ciudad de México, Raptors de Naucalpan y el equipo de Tijuana.

