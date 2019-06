Llegada de Peralta a Chivas, una excepción: Higuera

El director general de Chivas José Luis Higuera, puntualizó que la llegada de Oribe Peralta al equipo fue una oportunidad que se dio por la necesidad que hay en el equipo de salir adelante en el problema de cociente, además de que se contrató a un goleador histórico y le mandó mensaje a la afición rojiblanca.

"Tenemos dos años muy malos en el club, no podemos dejar pasar las oportunidades".

“Las excepciones confirman la regla y siempre hay situaciones excepcionales, que no debemos dejar pasar oportunidades en la vida. Tenemos dos años muy malos en el club, no podemos dejar pasar las oportunidades, estamos en una situación que el que no entienda está perdido y equivocado", dijo Higuera durante la presentación de Peralta.

"Esta excepción sí había que tomarla en estos 16 años era ahora, se nos ha recriminado pero es un jugador top, campeón, medallista olímpico, no necesito hablar de lo que representa porque hay tantas cosas positivas que ni por ego ni por el ideal podemos dejar de hacer una experiencia, pero que entienda la afición que no vamos a estar haciendo esto todos los días, no vamos a ver jugadores del América”.

Higuera está seguro que el delantero no solamente responderá con creces en la cancha, sino que también apoyará mucho en la formación de los más jóvenes, porque siempre está dispuesto a orientar, a guiar con el buen consejo.

“Me da gusto darle la bienvenida a Oribe, uno de los mejores nueves que ha dado el país, histórico, triunfador, no hay un club donde no haya dado resultados. Ganador de la medalla de oro y de lo mejor que ha dado México”.

RR