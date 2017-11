Llámenlo maestro Sock

Jack Sock se impuso ayer 5-7, 6-4, 6-1 a Filip Krajinovic para coronarse en el Masters de París y sellar su pasaje a la Copa Masters, que pone fin a la temporada de la ATP.

El estadounidense se embolsó su tercer título del año y su cuarto en total. Nunca antes había conquistado un certamen de la serie Masters.

Será la primera vez que Sock participe en la Copa Masters, en su condición de noveno del ranking mundial, la mejor ubicación en su carrera.

“Al comenzar la semana, no tenía idea de que podía siquiera jugar en Londres. Eso no estaba en mi mente”, comentó Sock. “Ha sido una semana increíble. Es difícil describirla, sinceramente. No creo que haya asimilado esto todavía”.

Sock aseguró el triunfo en su primer match point, cuando Krajinovic, serbio que debió ganarse su clasificación en una ronda previa, realizó un tiro de revés que resultó demasiado largo. Sock cayó de espaldas y con las manos en el rostro. Durante la celebración, saltó hacia el graderío para unirse a sus colaboradores.

El último estadounidense que se había coronado en París era Andre Agassi, en 1999. Y ningún estadounidense había alzado el trofeo en un torneo Masters desde que Andy Roddick se proclamó campeón de Miami en 2010.