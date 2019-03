Lista la final del Abierto de Zapopan: Kudermetova vs Bouzkova

El Abierto de Zapopan 2019 ya tiene a sus dos finalistas de singles, se trata de la rusa Veronika Kudermetova y de la checa Marie Bouzkova, mismas que este sábado buscarán la gloria en el Complejo Metropolitano de Tenis.

La primera en conseguir su boleto a esta gran final del abierto zapopano fue la rusa Veronika Kudermetova, quien venció con autoridad a la alemana Tatjana María con parciales idénticos de 6-2 y 6-2.

Pese a que avanzó con relativa facilidad a esta que será su primera final WTA, Kudermetova no minimizó a su rival y señaló que su triunfo se debió más a su estrategia que a las debilidades de Tatjana.

“Durante el juego traté de mantener la calma y enfocarme en mi juego, no me enfoqué en pensar qué haría ella y al final eso me ayudó a salir con la victoria. Creo que este triunfo es más mérito mío que error de ella”, finalizó.

Asimismo, la checa Bouzkova se metió a la gran final tras doblegar a la francesa Fiona Ferro con parciales de 6-3, 6-7 y 6-0.De esta manera, la final de dobles se jugará este sábado en punto de las 19:30 horas. Posteriormente, no antes de las 21:00 horas, Bouzkova y Kudermetova disputarán el título de singles.