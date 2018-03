Lionel Messi anhela ser campeón en Copa del Mundo Rusia 2018

El delantero argentino Lionel Messi está consciente del compromiso que tiene con la Selección de Argentina en la Copa del Mundo Rusia 2018, donde el futbolista buscará conseguir su primer título.

"Mi anhelo es estar en la final de Rusia y levantar la Copa"

Messi aclaró que está concentrado en terminar bien la temporada 2017-2018 con Barcelona, aunque con el Mundial en puerta es difícil no pensar en las posibilidades que tiene el seleccionado para conseguir el tercer campeonato del mundo en su historia.

"Cada vez falta menos y aunque hoy por hoy intento dejarlo al margen es complicado porque es un Mundial. De momento tengo la suerte de estar jugando cosas muy importantes en Barcelona que me hacen centrarme en eso y no mirar más allá", indicó.

En entrevista con la televisora argentina "América TV", comentó que aunque cada día se hace más fuerte su deseo, sabe que es muy difícil ganar un Mundial. "Mi anhelo es estar en la final de Rusia y levantar la Copa".

Recordó lo vivido en Brasil 2014, cuando la derrota en la final desencadenó una serie de críticas por parte de aficionados y expertos, que se reflejaron en el desempeño de Messi durante los meses posteriores, aunque aseguró estar mentalizado para concentrarse en tener un buen desempeño en Rusia.

"En 2014 nos quedamos muy cerca, fue muy doloroso. Espero que no me afecten las críticas, vienen conmigo desde hace mucho tiempo. Tengo la mente dura. Se venían diciendo cosas fuera de lo deportivo", apuntó.

Añadió que la gente puede opinar si juega bien o mal, "pero hablar de mis cosas cuando no son verdad... Yo soy el primero que sé cuándo juego mal, no pasa por los goles, pasa por la participación en el campo".

Respecto a su futuro, el futbolista de 30 años habló de su inminente retiro del futbol profesional y de las dificultades que representa la alta competencia deportiva para realizar otras labores.

"Tendrá que pasar, no soy inmortal. Dicen que es muy difícil (retirarse) y no tengo duda. No es fácil tener la rutina de entrenarte, jugar. No sé qué voy a hacer, dónde vivir. Me gustaría hacer todo lo que no he podido. Pero no sé si va a ser en Barcelona, o en Rosario", expresó.

Messi se encuentra concentrado con la Selección de Argentina para encarar los duelos amistosos ante Italia y España que se llevarán a cabo los días 23 y 27 de marzo, respectivamente.

OA