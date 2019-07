Linda Ochoa deja a México para representar a EU

México sigue perdiendo atletas de alto rendimiento, pues este día se hizo oficial que la arquera Linda Ochoa dejará de representar al país para competir por Estados Unidos.

Los problemas entre Ochoa y el tiro con arco nacional ya tenían tiempo gestándose, pues desde enero pasado la tapatía anunció que se tomaría un descanso indefinido de la selección mexicana.

Los motivos de Ochoa para esta pausa fueron, según lo afirmó, los “engaños y chantajes” que recibió por parte de los metodólogos de su deporte.

“La principal razón por la que estoy cansada es cuando me dicen que no hay dinero para equipo y al final a todos les dan arco y a mí no porque tengo patrocinadores, fue una falta de respeto y una mentira. Todos hicimos el proceso y todos merecemos lo mismo. Se manejó este tema con mentiras, me dijeron que no había dinero y que le darían mejor a mis compañeros, que yo no lo necesitaba”, explicó en aquel entonces.

Ahora, con esta noticia Linda Ochoa se suma a la lista de talento nacional que se fuga al extranjero, pues hace apenas unos días la esgrimista Paola Pliego anunció que dejaría de representar a México para competir por Uzbekistán.

