¡Campeonas! Con récord de asistencia, el América consiguió coronarse por primera vez en su historia en el Estadio Azteca y sumaron su segunda estrella al derrotar 2-1 a un Pachuca que no se encontró en la cancha durante todo el partido y fue ampliamente dominado por el equipo local; las autoras de los goles para el cuadro azulcrema fueron Katty Martínez y Aurelie Kaci.

Las acciones al frente fueron muy escasas y con poca claridad para ambos equipos, unas aproximaciones que pasaban por un lado de la portería, pero que no representaban un peligro para las arqueras que no fueron exigidas. Las tuzas parecieron achicarse en la cancha del coloso de Santa Úrsula durante el primer tiempo ya que, además de no tener una jugada de peligro, tampoco tuvieron posesión del balón y fueron dominadas por las Águilas.

Y si bien, las de amarillo tampoco tuvieran múltiples jugadas de gol, con una bastó para abrir el marcador. Fue Nicollette Hernández quien con un desborde por banda izquierda mandó un centro para Katty Martínez, ella tuvo que agacharse ligeramente para conectar el balón con la testa para que terminara al fondo de las redes.

En una tímida llegada a través de un cobro de tiro libre, las hidalguenses por fin se hicieron presentes en el área chica del rival cuando Annia Mejía intentó un disparo con la cabeza, pero la pelota fue directamente a las manos de Itzel González.

Para la parte complementaria, las acciones se replicaron con poca generación por parte de las delanteras y un dominio de las de Coapa sobre Pachuca, pero con una genialidad por parte de Aurelie Kaci se rompió la barrera y desde fuera del área sacó un zapatazo de derecha con el que se amplió la ventaja americanista.

Tarde, pero llegó, Alice Soto logró hacer el gol de la honra del partido quien condujo el esférico desde los tres cuartos de cancha hasta llegar al corazón del área por banda derecha, para después sacar un riflazo y meter la pelota entre el poste y la mano de la portera quien no pudo hacer nada ante la potencia de la misma. Con esto, el global se ponía 4-2, todavía a favor de América, por lo que las tuzas tenían que hacer otro par para empatarlo.

Aunque en los últimos minutos, el conjunto albiazul fue más intenso con más aproximaciones, estas no fueron claras ni representaron dificultad para Hernández quien resolvió todas de acuerdo con su grado de complejidad. Terminando de consumar su tercera final perdida y sin poder salir campeonas.

En la otra cara de la moneda, con una gran lectura de juego por parte de Ángel Villacampa, el director técnico supo llevar al equipo de América a su segunda final en menos de un año y además, en esta ocasión, hicieron una liguilla perfecta al no perder ninguno de sus juegos, sumando su segundo campeonato.

ALINEACIONES

América

PORTERA

Itzel González

DEFENSAS

Karen Luna

Andrea Pereira

Kimberly Rodríguez

Karina Rodríguez

MEDIAS

Kiana Palacios

Auriele Kaci

Jocelyn Orejel

Nicollette Hernández

DELANTERAS

Alison González

Katty Martínez



Pachuca

PORTERA

Esthefanny Barerras

DEFENSAS

Annia Mejía

Janelly Farias

Karen Díaz

Selene Cortés

MEDIAS

Mónica Ocampo

Karla Nieto

Martha Cox

DELANTERAS

Jennifer Hermoso

Charlyn Corral

Viridiana Salazar

