En rueda de prensa, Robert Dante Siboldi confesó que sus pupilos sucumbieron ante la ansiedad que les provocó buscar ser mejores que el rival, en consecuencia, terminaron por sufrir en uno de los partidos más complicados que se le ha presentado a los Tigres en la campaña y explicó los puntos clave a tratar para revertir la actuación en el estadio Azteca.

“Quizás no fue nuestro mejor partido con la pelota, estuvimos muy imprecisos, nos ganó la un poquito la ansiedad de querer ir a buscar el gol rápido, no tuvimos la precisión que este equipo nos tiene acostumbrados. Finalmente, dejamos la iniciativa al rival para que contragolpeara, pero estoy convencido de que la serie está abierta y vamos a hacer un gran partido en la vuelta”, comentó el uruguayo.

“Tenemos que mejorar en tener tranquilidad, la calma y pausa para poder hilvanar tres o cuatro pases y dar circulación. Tener posesión de pelota, encontrar los espacios que eso nos faltó hoy un poquito”, agregó Siboldi.

Asimismo, se le cuestionó el hecho de haber dejado a Nicolás Ibáñez en la banca y alinear a André-Pierre Gignac, quien venía arrastrando molestias musculares que no le permitieron generar mucho peligro.

“Creo que André estaba apto para jugar, se entregó, no tuvo muchas opciones, pero porque nosotros no le generamos. Después, hizo un muy buen partido en el tema de entrega, corretear e inquietar. No le cobraron algunas faltas también, no es fácil marcarlo”, dijo el técnico.