Ocho de los 18 equipos que conforman la Liga MX iniciaron el Apertura 2025 estrenando director técnico y, en su mayoría, se cumplió la frase de "técnico que debuta gana". Sin embargo, otros arrancaron con el pie izquierdo al no conseguir los tres puntos o, de plano, sufriendo importantes descalabros.

El comienzo de un nuevo torneo representó en varios clubes del futbol mexicano la oportunidad de reestructurar sus respectivos planteles para aspirar a realizar un mejor papel y pelear por los primeros lugares que los encaminen por el título. Si bien, la primera jornada no es un indicador para medir el trabajo de los estrategas que van comenzando, algunos resultados sí terminaron por sorprender y la presión se hizo presente.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada fue el de Pachuca vs Rayados. Ambos conjuntos participaron en el Mundial de Clubes y fue la Pandilla la que realizó un mejor papel, por lo que se esperaba un duelo a favor de los regios. No obstante, el experimentado Domènec Torrent no pudo descifrar la estrategia de Jaime Lozano, y los Tuzos se quedaron con una contundente victoria de 3-0 en el estadio Hidalgo.

Los estrategas españoles se pudieron reivindicar a través de Guillermo Abascal dirigiendo al Atlético de San Luis y Francisco Rodríguez comandando a Santos. Los potosinos vencieron por la mínima diferencia a León en condición de locales; mientras que, los laguneros hicieron pesar su casa goleando a Pumas 3-0.

Luego de dejar a Necaxa, Nicolás Larcamón empezó su aventura con el Cruz Azul, sin embargo, no resultó como se esperaba. Enfrentando a Mazatlán que también estrenó técnico con Robert Dante Siboldi, se tuvieron conformar con un empate sin anotaciones que dejó disgustados a más de uno entre la comunidad cementera.

Por su parte, a los hidrocálidos de Fernando Gago se les presentó una dura prueba visitando al actual campeón y no lograron superarla. Sin poder poner mucha resistencia, Toluca los apabulló 1-3 en el regreso del argentino al balompié azteca.

Finalmente, Tijuana reapareció con un triunfo y bajo la tutela del uruguayo Sebastián Abreu, quien pudo iniciarse venciendo a Querétaro 1-0 en el estadio Caliente.

Cabe destacar que, Gabriel Milito quedó como el único estratega que llegó para este torneo y no debutó en la primera jornada, ya que Chivas jugará el duelo pendiente contra Tigres hasta el mes de septiembre. Por lo que, el estreno del sudamericano se dará el próximo sábado ante León a las 19:00 horas.

