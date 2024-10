Santos vs Pachuca (1-1)

En un estadio Corona casi vacío, Santos y Pachuca empataron 1-1 en un partido sin emociones y con escasa definición. Un penalti a favor de Santos fue anulado por el VAR, y en el segundo tiempo, Oussama Idrissi adelantó a Pachuca. Sin embargo, Antony Lozano empató para Santos en el minuto 77, dejando a los locales en el último lugar de la tabla con solo nueve puntos, mientras que Pachuca suma diez. Este encuentro, de la jornada 13 del Apertura 2024, marca una semana clave en el torneo, con Pachuca enfrentando a Tigres y Santos recibiendo a Mazatlán en la próxima jornada.

Chivas vs Necaxa (3-2)

Chivas logró una importante victoria en el estadio Akron al vencer 3-2 a los Rayos del Necaxa, manteniendo vivas sus esperanzas de entrar a la Liguilla. El encuentro comenzó con un gol de Tomás Badaloni para Necaxa al minuto 5, pero luego el equipo se dedicó a defenderse, mientras Chivas dominaba el juego sin poder concretar sus oportunidades en el primer tiempo. En la segunda mitad, Chivas tomó el control total; Cade Cowell empató al minuto 50, seguido por un gol de Ricardo Marín al 55. Víctor Guzmán anotó el tercer gol para el Rebaño, pero Ricardo Monreal recortó distancias para Necaxa al 79. Con este resultado, Chivas suma 21 puntos y Necaxa se queda con 13. En la próxima jornada, Chivas visitará a Puebla y Necaxa recibirá a Toluca.

Toluca vs Puebla (5-0)

Como ha sido habitual en el Apertura 2024, los Diablos Rojos de Toluca lograron una contundente victoria al golear 5-0 a la Franja de Puebla en el estadio Nemesio Diez, en un partido correspondiente a la Jornada 13. El sufrimiento de los Camoteros comenzó temprano, con un cabezazo de Andrés Pereira al minuto 14. Antes del descanso, el canterano escarlata Isaías Violante amplió la ventaja a 2-0 al 36', aprovechando un rebote dejado por Miguel "Wacho" Jiménez. En el segundo tiempo, Alexis Vega anotó el tercero al 51', también de cabeza. La estrella del encuentro, Joao Paulo Días "Paulinho", se hizo notar con un doblete: el primero llegó al 55', con asistencia de Jesús Gallardo, y el segundo al 90+3', con un impresionante remate de volea. Con este desempeño, Toluca se posiciona como un firme candidato al título del campeonato.

Mazatlán vs Tigres (2-0)

Tigres llegó como favorito al enfrentamiento, pero Mazatlán resistió y, en la recta final, aprovechó la oportunidad para llevarse una victoria crucial de 2-0. En la primera mitad, los regios dominaron la posesión, pero no lograron abrir el marcador bajo el intenso calor del Estadio El Encanto. Con el tiempo, Mazatlán empezó a recuperar el control del balón, aunque sin poder inquietar al portero Nahuel Guzmán. En el segundo tiempo, el dominio continuó siendo de Tigres, y el entrenador Veljko Paunovic hizo cambios al introducir a André-pierre Gignac y otros, pero no hubo respuesta efectiva. En los minutos finales, Brian Rubio anotó para Mazatlán, y en tiempo agregado, David Josue Colman selló la victoria, dejando a Mazatlán con 12 puntos y a Tigres estancados en 24.

Cruz Azul vs Juárez (4-0)

Cruz Azul logró una contundente victoria de 4-0 sobre Bravos de Juárez, consolidándose como superlíder del Apertura 2024. En un estadio Ciudad de los Deportes casi lleno, el equipo celeste dominó desde el inicio, con goles de Lorenzo Faravelli y Ángel Sepúlveda, quien anotó dos veces, incluido un gol tras la entrada de Gabriel "Toro" Fernández, que regresó de una larga lesión. Juárez apenas logró defenderse, mientras Cruz Azul sumó su victoria número 11 y alcanzó 34 puntos, reafirmándose como líder inalcanzable del torneo.

Monterrey vs Pumas (0-0)

Pumas sigue sin conseguir una victoria en el Gigante de Acero tras empatar 0-0 contra Monterrey. A pesar de dominar el juego y de los intentos de Rogelio Funes Mori, exjugador de Monterrey, el encuentro terminó sin goles. Un gol anulado a Pumas en el minuto 20 marcó el tono del partido, donde los felinos no ganan desde el Apertura 2013. Al medio tiempo, el marcador seguía en ceros, aunque Pumas tuvo oportunidades claras que no supieron concretar. En la segunda mitad, un segundo gol también fue anulado, mientras Funes Mori recibía aplausos al ingresar al campo. Aunque no lograron la victoria, el empate permitió a Pumas ascender a la cuarta posición de la tabla, justo detrás de Monterrey, que ocupa el tercer lugar. En sus próximos partidos, Pumas enfrentará a Cruz Azul y Monterrey se medirá contra América, ambos encuentros complicados.

León vs Atlas (0-0)

El encuentro entre León y Atlas en el Nou Camp terminó en un insípido empate 0-0, dejando a los aficionados con las ganas de emoción. Los porteros Alfonso Blanco, de León, y Camilo Vargas, de Atlas, fueron clave para mantener el marcador en cero. Aunque León tuvo un par de oportunidades que pusieron en aprietos a los Zorros, no lograron concretar. El equipo de Eduardo Berizzo ve cada vez más lejanas sus posibilidades de entrar al Play-In, mientras que los de Beñat San José deberán mejorar si quieren seguir compitiendo por el título.

Tijuana vs América (2-2)

América logró rescatar un empate 2-2 en su visita a los Xolos de Tijuana, en el cierre de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 en el Estadio Caliente. Las Águilas comenzaron ganando con un gol de Alejandro Zendejas al minuto 25, tras un pase de Henry Martín, aunque el gol fue polémico por una supuesta falta no marcada. Poco después, el técnico de Xolos, Juan Osorio, fue expulsado por sus reclamos. Xolos empató antes del descanso con un penal convertido por Christian Rivera y tomó ventaja al inicio del segundo tiempo con un golazo de Domingo Blanco. América buscó el empate y lo consiguió gracias a Rodrigo Aguirre, tras una jugada de Henry Martín. En los minutos finales, José de Jesús Corona se convirtió en la figura al evitar la derrota de los Xolos, quienes suman 23 puntos, mientras que América acumula 18.

Así queda la Tabla General tras la Jornada 13

Clasificación Equipo Puntos 1 Cruz Azul 34 2 Toluca 28 3 Monterrey 25 4 Pumas 24 5 Tigres 24 6 Tijuana 24 7 Chivas 21 8 Atlético San Luis 20 9 Atlas 19 10 América 18 11 Necaxa 13 12 León 13 13 Mazatlán 12 14 Puebla 11 15 Pachuca 10 16 Juárez 10 17 Querétaro 9 18 Santos 9

SV