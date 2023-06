Se dio a conocer el calendario del Apertura 2023 que iniciará el 30 de junio y que tendrá una pausa de casi un mes, debido a la Leagues Cup.

El torneo que se disputará contra los equipos de la Major League Soccer (MLS) comenzará el 21 de julio y terminará el 19 de agosto, por lo que las Jornadas 4 y 5 se reprogramarán conforme los equipos queden eliminados.

La final del Apertura 2023 está programada para disputarse el 17 de diciembre; sin embargo, podría convertirse en navideña en caso de que el León llegue al duelo final de la Liga MX, ya que disputará el Mundial de Clubes en las mismas fechas.

El Clásico Nacional América contra Chivas se jugará en pleno Día de la Independencia, el sábado 16 de septiembre.

Un duelo que no es clásico, pero que se ha convertido en uno de los más esperados por lo suscitado recientemente, es el América vs Rayados, ya que será el reencuentro entre Águilas y Fernando Ortiz y se realizará el 28 de octubre. Otros duelos a destacar: 2 de septiembre, Cruz Azul vs América; 1 de octubre, América vs Pumas.

¿Cuándo es el Clásico Tapatío?

Uno de los duelos más esperado para este Apertura 2023, es el duelo entre Chivas y Atlas, y es que hay cuentas pendientes entre ambos equipos, luego de lo ocurrido en cuartos de final, donde el Guadalajara eliminó a los Zorros.

El duelo se realizará el 7 de octubre en el Estadio Akron a las 19 horas, y sin duda habrá un lleno espectácular en el recinto rojiblanco.