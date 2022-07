La MLS dio a conocer la lista convocados al juego All-Star Game en la que mexicanos lideran al equipo que se medirá a las estrellas de la Liga MX. Carlos Vela (Los Angeles FC) y Javier "Chicharito" Hernández (Los Angeles Galaxy) destacan entre los seleccionados que podrán tener actividad en el choque que está programado para el próximo 10 de agosto.

El partido se jugará en el Allianz Field de St, Paul, casa del Minnesota United, y enfrenta a los futbolistas más destacados de la MLS como de la Liga MX.

En el último encuentro, el equipo de la MLS se impuso en penales al de la Liga MX, tras haber empatado 1-1 en tiempo regular.

La lista completa de jugadores de la MLS vs la Liga MX es:

Paul Arriola (FC Dallas)

Taxi Fountas (D.C. United)

Kamal Miller (CF Montreal)

Taty Castellanos (New York City FC)

Javier "Chicharito" Hernández (LA Galaxy)

Sean Johnson (New York City FC)

Jesús Ferreira (FC Dallas)

Jordan Morris (Seattle Sounders FC)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC)

Carlos Vela (Los Angeles FC)

Sebastián Driussi (Austin FC)

Luciano Acosta (FC Cincinnati)

Carles Gil (New England Revolution)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Ilie Sánchez (Los Angeles FC)

Darlington Nagbe (CLB)

Julián Araujo (LA Galaxy)

Emanuel Reynoso (Minnesota United FC)

Alexander Callens (New York City FC)

Aaron Long (New York Red Bull)

Kai Wagner (Philadelphia Union)

Diego Palacios (Los Angeles FC)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

DeAndre Yedlin (Inter Miami CF)

Andre Blake (Philadelphia Union)

Dayne St. Clair (Minnesota United FC)

