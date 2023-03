El arquero argentino Agustín Marchesín habló del América, equipo que pasa por una crisis en el tema de la portería.

El ex de las Águilas, que ahora juega en España, no se guardó nada y reveló que sueña con volver a Coapa, además que aceptó que se ve regresando a la Liga MX, situación que para él es cuestión de tiempo.

"Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí del América fue complicado", reveló Marchesín en entrevista para Claro Sports.

"Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver".

"Yo siempre dije que mi sueño es volver al Club América. Pensé que se podía dar el regreso. Sé que el futbol si llega la oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Está quien te quiera y se debe hacer de la mejor manera".

Quien también fuera portero de Santos, Marchesín se fue del América en 2019 después de ser campeón con el equipo. Llegó entonces al Porto como relevo de Iker Casillas. Actualmente, milita en el Celta de Vigo de LaLiga.

