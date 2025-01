El fichaje de James Rodríguez, destacada figura de la Selección de Colombia, por el León, ha sacudido el mercado de la Liga MX para el Torneo Clausura 2025. Este movimiento inesperado llegó en un momento en que todo apuntaba a que las grandes contrataciones estaban fuera del alcance del futbol mexicano . Con su talento y experiencia internacional, James promete elevar el nivel de competencia en el balompié nacional, atrayendo reflectores y generando grandes expectativas entre los aficionados y los medios de comunicación.

Sin embargo, más allá del nombre, a James Rodríguez también le llegará la exigencia, se le pedirá demostrar que no vive del pasado y que no será una gran decepción como esos jugadores que llegaron como bombas pero no explotaron.

Porque así como se le ha hecho fiesta a su llegada, a las figuras que vienen del extranjero también se les exige y muchas veces acaban decepcionando peor de lo que se podría esperar.

Estos son algunos fichajes bomba que no explotaron en la Liga MX

Bernd Schuster

El volante alemán Bernd Schuster, con pasado en el Real Madrid, Barcelona y la Selección de Alemania, arribó a Pumas en 1996 con 37 años de edad y ya muy poco fondo físico. Jugó cinco partidos y cuando pudo se "escapó" de vuelta a Europa con el pretexto de que le dolía una muela.

Bebeto

A José Roberto Gama de Oliveira, "Bebeto", campeón del mundo con Brasil en 1994, le prometieron "las perlas de la virgen" para venir a jugar a Toros Neza en 1999. No obstante, en cuanto el brasileño se dio cuenta dónde iba a jugar y que el dinero no llegaba, puso en sinfín de pretextos para entrar a la cancha y dos meses después deshizo el contrato para irse a jugar al futbol de Arabia Saudita.

Djalminha

Djalminha tenía 34 años cuando fue contratado por el América. La directiva de las Águilas se la jugó por el brasileño a pasear de su fama de poco compromiso a la hora de entrenar.

Y se cumplió. El ex jugador del Deportivo La Coruña pasó de noche por México. Los directivos del América le exigieron al entonces técnico, Óscar Ruggeri, que lo pusiera a jugar y este se negó, ya que el atacante pocas veces entrenaba, lo que provocó su despido.

Pocas semanas después, el brasileño le dio la razón a su extécnico al anunciar su retiro.

Dani Alves

En el año 2022, Pumas rompió el mercado al anunciar la contratación del lateral brasileño, uno de los futbolistas con más títulos en las vitrinas en toda la historia del futbol: Dani Alves llegaba con esa medalla al futbol mexicano.

El sistema de los Pumas fue roto por la llegada del brasileño, que ofreció algunos destellos de su calidad, pero para el 2023 todo terminó al ser acusado de abuso sexual durante sus vacaciones en Barcelona y luego terminó en la cárcel, aunque ya salió.

René Higuita

Tras fracasar en el futbol de Europa y después de un breve regreso a su país, el portero colombiano René Higuita llegó al Veracruz.

El arquero ya había perdido muchas de sus facultades, no así sus ganas de estar de fiesta, por lo que es recordado su paso por el puerto.

Higuita jugo sólo 30 partidos con los extintos Tiburones en el Torneo Verano de 1998 para regresar a su país y reafirmar su decadencia futbolística y personal, ya que su carrera terminó llena de escándalos.

