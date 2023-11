En su búsqueda por el bicampeonato, todo parece indicar que el América Femenil estará en la semifinal del Apertura 2023, luego de golear 0-6 al Pachuca en el partido de ida de cuartos en la cancha del Estadio Hidalgo.

No hubo quién las detuviera, ni el talento de la dupla de Charlyn Corral y Jennifer Hermoso pudo hacerles un rasguño. Simplemente, las Águilas arrasaron con todo a su paso y no tuvieron piedad de unas tuzas que no aparecieron en su propio campo y nunca pudieron contener el vendaval azulcrema.

Desde los primeros minutos del encuentro, las capitalinas fueron afianzándose en el terreno de juego y confirmaron la buena actuación al minuto 11’ con la anotación de Kiana Palacios; al 35’, un pase erróneo de Alice Soto le cedió el balón a Alison González, la juvenil no dudó en disparar desde tres cuartos de cancha y clavar el segundo tanto de la noche.

Por más que las hidalguenses intentaron recortar la ventaja antes de ir al descanso del medio tiempo, las limitadas opciones al ataque y el buen manejo defensivo del América, frustraron los arribos de las locales que ni siquiera pudieron incomodar a la cancerbera Itzel González.

Para la parte complementaria, Katty Martínez ingresó como recambio y sólo le bastaron cuatro minutos para realizar su doblete en el compromiso al 51’ y al 54’; como si esto no fuera poco, la mala fortuna en la parte baja de las tuzas, le otorgaron los dos últimos goles a Natalia Mauleón y a Andrea Pereira, la española anotó desde los once pasos.

Nunca antes se había dado una goleada tan abultada entre estas dos escuadras. Aún faltará disputarse el juego de vuelta para que el marcador global pueda ser aún más humillante para las tuzas, este se jugará este domingo 12 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Azteca.

