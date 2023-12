A pesar de que consiguieron un triunfo que los acerca a las Semifinales del torneo, en Chivas no se quedaron conformes con el resultado ante Pumas en el Juego de Ida de los Cuartos de Final.

Así lo dejó en claro el profe Pauno, quien reconoció que el resultado le parece corto luego de que el Rebaño dominara con claridad al conjunto capitalino.

“En primer lugar, obviamente como decíamos antes, no es frustración, es vivir el momento cuando fallas, por otro lado, es generar, eso es positivo, es pensar que la esperanza es esa, las oportunidades las vamos a generar, el balón parado estuvimos a punto, creo que el equipo se está mostrando en este momento de la Liguilla, tiene una mejora importante”.

“Volveremos a exigir porque no me siento contento, sé que el resultado es corto, tenemos que trabajar bien el domingo para pasar la eliminatoria, voy a exigir al equipo, no hay relajación, es exigir más, dar más, sé que los chicos aparte de que lo van a dar, les exijo más y quieren”, comentó.

Durante este encuentro, el Rebaño estrelló dos pelotas en el marco de la UNAM y constantemente exigieron a un Julio González que tuvo demasiado trabajo en la portería capitalina.

CT