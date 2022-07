Los Rayados de Monterrey siguen apuntalando su plantel de cara al Apertura 2022 que ya dio inicio este fin de semana y ahora lo hacen con el delantero argentino Germán Berterame, quien deslumbró en su estadía con el Atlético de San Luis.

Tras finalizar su contrato con los potosinos, Berterame regresó al Atlético de Madrid y aunque se especulaba que buscaría acomodo en el Viejo Continente, finalmente el atacante argentino ha encontrado en Rayados una nueva oportunidad de seguir mostrando su nivel.

A su llegada al conjunto regiomontano, Germán Berterame se mostró ilusionado e incluso señaló que jugar en los Rayados es igual a hacerlo en el conjunto español.

"Llegar me entusiasma por lo grande que es Rayados, estoy contento de venir acá, estar en un club como este es lo mismo que estar en uno como en el Atlético de Madrid", dijo.

Asimismo, Germán no quiso dar una cifra de cuántos goles marcará con la camiseta de los Rayados, pero se mostró comprometido con mejorar la versión que se vio de él en el Atlético de San Luis.

"No puedo dar un número, porque es algo del futuro, pero es superar eso, no puedo decir un número, sabes lo que he terminado, superar eso, teniendo los jugadores que tenemos al lado se pueden conseguir muchas cosas".

