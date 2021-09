No solo en este torneo, sino en varios años, el futbol tapatío ha dejado mucho qué desear, sobre todo cuando sus equipos de Primera División juegan en casa. Tanto Chivas, como Atlas han sido de lo peor cuando disputan sus encuentros tanto en el Estadio Akron, como en el Jalisco, así lo reconoció el presidente de los rojinegros, José Riestra.

El directivo llegó a esa conclusión tras una reunión con el presidente del Consejo Directivo de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, así como con Amaury Vergara, dueño y presidente del Club Guadalajara, en donde se comprometieron a darle a la afición mejores resultados en la Perla Tapatía.

“La semana pasada tuvimos una charla bastante interesante con Alejandro Irarragorri, que es el presidente del Consejo y con Amaury Vergara, presidente y dueño de Chivas, sobre qué veníamos haciendo mal en Guadalajara y lo primero que brinca es una estadística, que en los últimos años, los peores locales hemos sido Atlas y Chivas, somos unos equipos que realmente en casa, en vez de todo lo contrario, que en casa eres fuerte y de visita te puede costar, a estos equipos nos ha costado”, comentó Riestra.

Entendió que hoy los equipos tapatíos y sus aficiones viven en un círculo vicioso, en donde no existe apoyo porque no hay buenos resultados y no hay buenos resultados en la cancha, porque no existe un apoyo total por parte de la afición, de ahí que exista el compromiso de revertir lo malo que se ha hecho, para que la fanaticada vuelva a sentirse orgullosa de su escuadra.

“Creo que este círculo vicioso que se ha construido de repente de que el club no ha dado resultados y la afición no está contenta y entonces no apoya, entonces el club no da resultados y entramos en este círculo y para romperlo es dar resultados y para ello hay que trabajar desde la cancha, transmitiendo algo distinto, algo diferente”, apuntó.

JL