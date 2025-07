El comienzo de Atlas femenil en el Apertura 2025 no ha sido el más esperanzador, luego de dos jornadas disputadas, las dirigidas por Roberto Medina no conocen la victoria y el partido más reciente lo perdieron por goleada de 4-0 ante Cruz Azul.

Sin embargo, para Camila Vázquez, portera del equipo, solo es cuestión de tiempo para que los buenos resultados lleguen, sobre todo, porque necesitan adopción ante las salidas de jugadoras importantes y las múltiples llegadas que se reportaron. Además, compartió cuál es la principal fortaleza de esta escuadra para poder ser protagonista en el torneo.

“Los resultados que se nos han dado no reflejan lo que hemos trabajado en la pretemporada. Todavía falta un poco de adaptación, pero la verdad es que la pretemporada se trabajó muy bien. De hecho, en los partidos de la pretemporada también tuvimos buenos resultados y la trabajamos muy bien. Entonces, creo que solo es cuestión de tiempo”.

“Yo pienso que para que un equipo funcione, siempre tiene que haber unión, es lo más fundamental, entonces para mí esa es nuestra fortaleza, la unión que tenemos como equipo, y el trabajo que realizamos en la semana, reflejarlo en el partido es lo que nos va a ayudar”, manifestó Vázquez.

Con apenas 18 años de edad, la arquera será la encargada de defender la portería rojinegra, y reconoció que no tendrá margen de error en esta campaña, pero que se siente motivada para afrontar este importante reto.

“Sé que hay expectativas y que esto ya es Primera División, que no hay tanto margen de error, pero no siento presión, sí lo veo más como una motivación. Yo creo que en el tiempo que Dani (Solera) estuvo acá le aprendí mucho, me siento preparada para poder afrontar esta temporada”.

“Debo de ir agarrando más experiencia, ya que soy una de las porteras más jóvenes de la liga. Entonces, no te voy a mentir, me falta un poco más de experiencia, pero creo que eso se compensará con las ganas, el querer aprender, con estar siempre con ese compromiso hasta consolidarme con el equipo”, agregó la juvenil.

SV