El estratega español Óscar García llegará al Guadalajara después de 12 años, luego de que en 2012 el destino estuvo cerca de unirlos a través Johan Cruyff, quien se convirtió en el maestro del ahora director técnico de Chivas, siendo el principal motivo por el que inició su carrera como entrenador.

Óscar García Junyent es uno de los pupilos del mítico futbolista holandés, quien, al ser formado en la masía del Barcelona, conoce a profundidad el estilo único del cuadro Blaugrana, selló que busca impregnar en cada uno de los clubes que ha dirigido.

El creador del “futbol total” es la principal inspiración por la que García Junyent se convirtió en director técnico, ya que debutó como futbolista profesional bajó su gestión y recibió su primera oportunidad como asistente junto con él, para posteriormente ser uno de los entrenadores del Barcelona Juvenil.

Su cercanía con el ídolo holandés fue determinante para estar muy cerca de encontrarse con el Guadalajara, luego de que 12 años atrás en la etapa de asesoría de Cruyff con Chivas, era el principal candidato a llegar al Rebaño Sagrado.

En aquel momento, el hijo de Johan Cruyff tomó la determinación de mandar a Óscar García a Israel con el Maccabi Tel Aviv, mientras que John Van't Schip llegó al Guadalajara, los destinos del equipo y entrenador se desviaron, sin imaginar que en 2024 volverían a encontrarse.

García Junyent se ha caracterizado por convertirse en un “trotamundos” después de haber dirigido a nueve equipos diferentes en siete países diferentes: Maccabi Tel Aviv de Israel, Brighton & Hove Albion y Watford de Inglaterra, Red Bull Salzburg de Austria, Saint-Étienne y Stade de Reims de Francia, Olympiacos de Grecia, Celta de Vigo de España y el OH Leuven de Bélgica.

En su gestión como entrenador ha vivido procesos cortos, mismos en los que no ha logrado superar más de tres temporadas con un equipo, consiguiendo como máximo dos temporadas en equipos como: Red Bull Salzburg, Brighton & Hove Albion, Celta de Vigo, Stade de Reims y OH Leuven; mientras que clubes como Olympiacos, Saint-Étienne y Watford no terminó una temporada completa.

Su mejor proyecto como entrenador se dio en la Bundesliga de Austria, en donde estuvo en el cargo un total de 534 días, en donde disputó 73 partidos, tras registrar: 51 triunfos, 12 empates y solamente 10 derrotas, consiguiendo una efectividad del 75.34 por ciento. Al igual que lo realizado con el Maccabi Tel Aviv de Israel, donde registró una efectividad del 70.55 por ciento.

Como entrenador ha conseguido un total de cinco títulos, uno en su etapa en Israel con el Maccabi Tel Aviv FC donde obtuvo un campeonato de Liga, mientras que en la Bundesliga de Austria estableció su etapa más exitosa de su carrera con el Red Bull Salzburg, luego de que consiguió el título de Liga y dos campeonatos de Copa, además, con los austriacos disputó fases eliminatorias de Champions League y Europa League.

Óscar García ha dirigido un total de 340 partidos, de los cuales ha conseguido 149 victorias, 101 empates y solamente 90 derrotas, consiguiendo un porcentaje de efectividad del 53.72 por ciento.

CT