Leyenda de Cruz Azul critica la llegada de Jorge Sánchez al equipo

Durante la mañana de este jueves, el defensa mexicano Jorge Sánchez fue presentado como nuevo refuerzo de Cruz Azul . Después de un breve paso en Europa con Ajax y Porto, el lateral regresa al fútbol mexicano para buscar regresar a su mejor versión de la mano de Martín Anselmi.

El fichaje del ex americanista generó opiniones divididas en el entorno de “La Máquina” e incluso en personajes como Carlos Hermosillo, leyenda del equipo, quien durante el Sport Summit mencionó que Sánchez es un “mal jugador”, sin embargo, espera que le vaya bien en esta nueva etapa.

"A mí me parece que es un mal jugador, ojalá le vaya bien en Cruz Azul, pero en selección no estoy de acuerdo", indicó el exjugador.

Al tener poca actividad en el viejo continente, Hermosillo considera que Sánchez no debe estar en el conjunto nacional si no demuestra su jerarquía : "Lo de Jorge Sánchez se me hace una aberración que esté en una selección nacional, más allá si jugó bien o mal. A la selección van los que están jugando bien, siempre hablan de la jerarquía, Jorge Sánchez no juega", expresó el exjugador.

Por último, Carlos Hermosillo asegura que muchos jugadores buscan salir al extranjero con el fin de revalorizarse y ganar más en su regreso a la Liga MX: "Hay jugadores que van a Europa a revalorizarse y poder regresar al futbol mexicano y así poder ganar mejor".

JV