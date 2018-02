Levantan sus alas para acompañar a su equipo

No importa a dónde los lleven, cuándo sus Eagles levantan el vuelo, ellos las siguen. El costo no importa, el amor a su equipos es más grande que el que le puedan tener a sus carteras.

Estas dos personas llaman la atención, después de todo, son las únicas en todo el Tren Ligero de Minneapolis que usan chamarra y gorra de Eagles. Sus sonrisas los delatan: están en la ciudad para ir al Super Bowl. No le temen a las miradas que puedan recibir, su orgullo los tiene por encima de todo.

"la gente en Minnesota es buena, me preocuparía si fueran hostiles como los aficionados de Nueva York o Chicago"

Rob Baker y Marty Di Tomaso nacieron y crecieron en Filadelfia y lo hicieron a la par de su equipo que el próximo domingo 4 de febtero tendrá la batalla más difícil de su vida cuando se enfrenten a uno de los mejores equipos de todos los tiempos: los Patriots de Nueva Inglaterra, por eso no podían dejarlos solos. Estuvieron presentes en la final de conferencia, en la su equipo humilló a los Vikings y fue prácticamente en el tercer cuarto de ese partido cuando decidieron hacer sus maletas y tomar el primer vuelo a Minnesota.

Uno de ellos, Marty, logró conseguir un boleto por el "módico" precio de mil 250 dólares (23 mil 125 pesos) a través de un contacto en la ciudad, sin embargo Rob aún tiene la misión de encontrar uno, su presupuesto es de dos mil dólares (36 mil pesos) y está seguro que lo podrá conseguir entre algún aficionado de los Vikings que haya "celebrado antes de tiempo". No le preocupa que no se lo quieran vender por su preferencia deportiva y es que, dice, "la gente en Minnesota es buena, me preocuparía si fueran hostiles como los aficionados de Nueva York o Chicago".

El US Bank Stadium será el escenario del Super Bowl LII. AFP/M. Reaves

Ninguno de los dos miente, saben que llegan como víctimas. Patriots trabaja bien, tienen poder a la ofensiva y defensiva, pero su arma más poderosa se llama Brady.

"Claro, estamos preocupados por Brady, es bueno y aunque no queramos hay que reconocerlo", asegura Marty. Por su parte, Bob sabe que con la llegada de Nick Foles, el quarterback suplente, perdieron fuerza en su ataque "Wentz es un MVP, Foles tiene días buenos y malos pero llega con la confianza de lo que hizo hace dos semanas (en la final de conferencia) y tenemos un buen equipo".

Nada les gustaría más a estos dos que presenciar como su equipo logra obtener su primer trofeo Vince Lombardi.

"No sabemos cómo celebraremos, será espontáneo. Nosotros regresamos a Filadelfia hasta el martes y sabemos que ese día es el desfile (en caso de ganar) y queremos estar ahí y celebrar con al menos otros dos millones de personas, claro, con un buen comportamiento, no hay necesidad de hacer tonterías como quemar autos o golpear a los caballos de la policía como pasó cuando ganamos ante Vikings".

Han esperado toda su vida por este momento y esperan, con todas sus fuerzas terminar con el reinado de Brady y Belichik.

Y por qué no, Rob y Marty están dispuestos a llamar a todos los refuerzos que sean necesarios, incluso a los que no están en la banca:

"Tenemos apoyo divino, vaya, nuestros dos mariscales de campo son gente bastante religiosa así que si hay que llamarle al gran jefe... pues es lo que haremos".

RR