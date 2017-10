Leones Negros va partido a partido

Hibert Ruíz marcó el tanto con el que Leones Negros le pegó a domicilio a Murciélagos el pasado fin de semana, que a la postre aumenta las posibilidades de calificar para el equipo que nació grande, porque están cerca del octavo lugar, apenas a tres unidades del San Luis, y el volante de los universitarios, aseguró estar viviendo la mejor semana desde que llegó al equipo.



"A veces inicia el torneo mirando hacia abajo, ahora observamos para arriba. A veces los resultados no se dan, el rival cuenta y hoy estamos en una situación especial, que debemos aprovechar. Sin duda, se disfruta mucho este tipo de momentos, el futbol es de momentos y debes pasarlos rápido, ahora ya pensamos en el siguiente encuentro que es vital".



Ruíz siente que la buena entrega que tiene el equipo, el aumento de nivel individual ha dado con un mejor funcionamiento colectivo y además, la actitud ha ido en aumento, al igual que otros condimentos, como manejo de partido, coordinación de líneas, entre otras cosas.



"Trabajo para estar bien, aportar al equipo, trato de hacer lo mejor siempre, el trabajo debe rendir frutos tarde que temprano. Todos somos responsables del accionar, porque si uno falla el accionar del equipo se modifica, así que la fórmula es el trabajo y más cuando un equipo está plagado de jóvenes".



Pese a la alegría que tiene Ruíz por ser el anotador del gol que le dio el triunfo a su equipo, pone los pies en la tierra y sabe que ante Cafetaleros el próximo fin de semana deben ganar, para que el triunfo en calidad de visitante se refleje en la tabla general e incrementen sus posibilidades de pelear por el título.



"No hemos ganado nada, nos faltan partidos que son importantes para nuestras aspiraciones. Sin duda, el partido ante Murciélagos sabíamos que era importante para ponernos cerca de zona de calificación, después del trabajo que venimos haciendo, no queda más que seguir trabajando para que, ahora que estamos cerca, aprovechar la oportunidad".



Ya disfrutaron del triunfo de la semana pasada, ahora con la tranquilidad que ofrece La Primavera, donde están preparando el duelo siguiente, ante Cafetaleros, Ruíz espera que la racha positiva sin perder se alargue.



"Con el tiempo uno sabe que el futbol es extraño, regala este tipo de momentos y son rachas. Ahora estamos en una muy positiva, pero si el fin de semana no hacemos un buen trabajo, se puede terminar y no debe haber otro enfoque más que el trabajo. No estamos todavía en zona de calificación y si aflojamos, dejamos de sumar, nos quedamos fuera".



Algo importante que Leones también cambió, es el sentir de sus jóvenes, ya que de primero eran unos cachorros en busca de aprender de los grandes y ahora están ya convertiros en auténticos Leones, porque los encuentros les han dado experiencia y difícilmente se dejan de alguien en la cancha.



"No es una cosa que podamos identificar tal cual, son muchas cosas como entrenamientos, horas trabajo, el acoplamiento ha ido de menos a más, confío en que seguiremos así y mientras mostremos la garra, estaremos bien. Muchos jóvenes hacían sus primeros partidos, les pesaba, uno también en lo que se acopla mejor a los compañeros, pues al final eso tiene mucho que ver".



Ruíz dio un gran partido el pasado fin de semana ante Murciélagos, marcó un gol como complemento y puso la cereza en el pastel a su trabajo, el cual le valió que el Ascenso lo incluyera en el equipo ideal de la jornada.