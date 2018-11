Leones Negros tendrá incorporaciones: Alberto Castellanos

Tras la reciente eliminación en Cuartos de Final del Ascenso MX a manos de FC Juárez, la directiva de Leones Negros, en voz del presidente Alberto Castellanos, le dio un espaldarazo de confianza al plantel y al cuerpo técnico para seguir de cara al próximo Clausura 2019 de la división de plata del futbol mexicano y señaló que habrá incorporaciones en el plantel para buscar el tan anhelado ascenso al máximo circuito.

Esas incorporaciones son jugadores que pertenecen al plantel, pero que no pudieron jugar debido a lesiones, como Jorge Mora, Efrén Mendoza o Fidel Vázquez, así como Jorlián Sánchez que se perdió la Liguilla por una lesión. Sin embargo el mandamás de los melenudos dejó en claro que sí podría haber refuerzos, pero está a la espera del balance final del entrenador Jorge "Vikingo" Dávalos.

"El siguiente torneo regresan jugadores importantes como Jorge Mora, Fidel Vázquez, Efrén Mendoza que ya no pudimos contar con él en estos partidos, Jorlián que no pudimos tenerlo en esta Liguilla, creo que con una buena pretemporada, Michel Vázquez nos puede dar más de lo que nos dio en el torneo, pero puede ser un jugador que nos dé mucho más, el 'Recodo' Valdez que las lesiones no le respetaron al final", dijo Alberto Castellanos.

"No descartamos la llegada de nadie, pero realmente va a depender de cuál será el balance que haga el Capitán del torneo y a partir de ahí ya tomaremos decisiones. Sí habrá incorporaciones por los regresos que tenemos y eso le permite al Capitán tener más opciones", apuntó.

El plantel de Leones Negros rompió filas y se fue de vacaciones dos semanas y reportarán hasta el próximo lunes 3 de diciembre para iniciar con la pretemporada rumbo al Clausura 2019.

OF