Leones Negros guarda silencio ante demanda contra la FMF

El Club Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ha optado por no emitir una postura pública respecto a la demanda interpuesta por 10 equipos de la Liga de Expansión MX ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, con la intención de exigir el regreso del sistema de ascenso y descenso para la temporada 2025-2026.

Ante la solicitud de una entrevista con el presidente del club, el Maestro Alberto Castellanos, la respuesta fue clara pero respetuosa: “No puedo en este momento dar entrevistas sobre el ascenso y descenso”, comentó el directivo, esto para no entorpecer el proceso que actualmente se encuentra en curso ante el TAS.

La decisión de Leones Negros de no pronunciarse públicamente refleja la cautela con la que se está manejando el caso entre los clubes involucrados, quienes han unido fuerzas legales para revertir una medida que consideran injusta y perjudicial para el desarrollo competitivo del futbol mexicano. El club universitario ha sido históricamente uno de los principales impulsores del regreso del ascenso, incluso cuando en 2020 acudieron al mismo tribunal junto a Venados FC de Mérida, buscando que se respetara su derecho a competir por un lugar en la máxima categoría.

La demanda, dada a conocer por el New York Times, fue interpuesta por clubes como Atlante, Cancún FC, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Jaiba Brava y Leones Negros. En ella, exigen que se restituya el sistema que permite premiar el mérito deportivo y castigar la mediocridad.

Por su parte, la FMF aseguró en un comunicado que no ha sido notificada formalmente de ningún procedimiento legal en su contra. “En relación a la nota publicada este 20 de mayo por el medio de comunicación The Athletic, informamos que la FMF no ha sido notificada de ningún procedimiento en su contra por el Tribunal de Arbitraje Deportivo”.

Y añadió: “En caso de ser notificados, presentaremos nuestra postura ante las instancias correspondientes”, indicó el organismo rector del balompié nacional.

Así, mientras el caso se desarrolla en el plano jurídico internacional, Leones Negros prefiere mantener un perfil discreto, en espera de que las instancias pertinentes se pronuncien sobre el futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

SV