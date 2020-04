Leones Negros alza la voz contra la desaparición del Ascenso

A través de una emotiva carta Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, expresó su inconformidad ante la postura que ha tomado la Federación Mexicana de Futbol en temas como la posible desaparición del Ascenso MX o la cancelación del Torneo Clausura 2020.

El dirigente de la Universidad de Guadalajara aseguró que la institución que representa se siente ultrajada debido a que ha recibido un trato poco digno junto a los demás equipos que integran la liga de plata del futbol mexicano.

“Esta semana ha sido muy triste para muchas plazas futboleras, a nombre del consejo de administración del Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara quiero decirles que nos sentimos ultrajados, nuestra comunidad está decepcionada e inquieta, el trato que estamos recibiendo no lo merece la segunda universidad pública más importante del país”.

"El fútbol es de la gente..."

Carta Abierta a Yon de Luisa, a la Asamblea de la Liga MX y a la afición en general: pic.twitter.com/CBcrum1JvG — Alberto Castellanos (@AlbCastellanos) April 16, 2020

“Resulta lamentable la forma en que se toman las decisiones en nuestro futbol. Lo que ocurrió el pasado lunes fue un albazo, una imposición. Fuimos convocados a una reunión de trabajo, sin conocer el orden del día y, a pregunta expresa, la respuesta recibida fue que no me podían decir nada ‘para que no se fuera a filtrar’”.

Además de lamentar la cancelación del Clausura 2020 debido a que no tuvieron oportunidad de opinar al respecto, Castellanos reprobó que se esté considerando la desaparición del Ascenso MX cuando Leones Negros se ha esforzado por cumplir con los requisitos que solicita la Federación para ser un equipo del máximo circuito.

“En Leones Negros asumimos el reto de la certificación como una oportunidad de entrar en un proceso de mejora continua, hemos mejorado nuestro estadio con butacas nuevas, mejor cancha y vestidores, la seguridad con circuitos cerrados de televisión y cerco perimetral, nuestra estructura deportiva se afianzó con trabajo en fuerzas básicas y fútbol femenil, hemos mejorado nuestra comercialización y finanzas; invertimos muchos recursos para elevar nuestra calidad en todos los aspectos y a pesar de todo, con prepotencia, nos dicen que no estamos certificados, sin recibir una notificación formal y sin darnos las razones del por qué no”.

“Queremos dejar muy claro que varios clubes del Ascenso MX tenemos todas las capacidades para competir deportivamente por ganarnos un lugar en la Liga MX y pelear por mantenernos en ella, también como debe ser: deportivamente”, rezó la carta del presidente.

En caso de que el Ascenso se convierta en una liga de desarrollo para futbolistas sub-23, cerca de 240 jugadores perderían su trabajo al estar por encima del límite de edad.

AJ