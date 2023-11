El director técnico de los Leones Negros, Luis Alfonso Sosa, declaró que seguirá al frente de los melenudos por lo menos un torneo más, esto luego de la eliminación a manos del Atlante en la semifinal del Apertura 2023 de la Liga de Expansión.

“Poncho” tiene contrato por un torneo más y, al quedarse, asegura que luchará por preparar al equipo de cara a un eventual ascenso, si es que los directivos del futbol mexicano determinan que esto suceda.

“Desde que llegamos acá, la intención siempre ha sido preparar al equipo para cuando se abra el ascenso, tengamos una buena base, estructura ya la tenemos, hemos ido consolidando. Yo tengo contrato un torneo más y estoy muy a gusto, siempre hemos hablado que con el tiempo, cuando se abra el ascenso, tenemos que estar preparados para buscar conseguirlo y en eso estamos trabajando permanentemente, ya tenemos dos años acá y seguimos en la misma, no me vuelvo loco, siempre he sido mesurado y claro en lo que son los objetivos, tanto de mi parte, como de la directiva, entonces no volteamos a otro lado”, dijo Sosa.

Por otro lado, el estratega universitario lució molesto al ser cuestionado sobre si su equipo había fracasado en el intento de llegar a la final de la Liga de Expansión, ya que para él, el hecho de perder con Atlante, un rival que es protagonista, no implica fracasar.

“Yo creo que ya es aburrido escuchar ese tema, ya el buscar la nota importante, que si es un fracaso o si no, fracaso yo no lo veo, cada torneo es diferente, hay muchas circunstancias que se van presentando, pero si se quiere poner si es fracaso, es aburrido el tema, ya cansa. No conseguir los objetivos no implica fracasar, y nosotros nos quedamos tranquilos con lo que hizo el equipo, eso nadie nos lo quita, enfrentamos una serie ante un equipo protagonista, nos ganaron y listo”, dijo