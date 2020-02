Las mentadas de madre se quedan en cancha: Jesús Molina

Se dijeron de todo. Hablaron en el vestidor, de frente como debe de ser, porque reconocen en Chivas que están fallando en muchos aspectos y buscan cuanto antes sacar a flote el barco rojiblanco, porque se está hundiendo y aseguró el capitán Jesús Molina, que ha sido por errores precisos, individuales.

El capitán del Guadalajara mencionó que todo queda entre ellos, pero hay compromiso de una reflexión sobre lo que se está dejando de hacer y todo lo que se diga en el vestidor o en cancha, ahí quedará.

“Esos gritos, esas mentadas de madre, se dan en la cancha, ya afuera de la cancha tratamos de entender que nos está pasando, que está fallando y si en algún momento hay necesidad de gritarle a uno y lo tenemos que chingar, nos chingaremos o me chingarán, no porque yo sea el capitán no me pueden decir”.

"La apertura que hay en el equipo es vital, porque pueden señalarse sin nadie sentirse ofendido, porque como equipo se ayudan y ahora mismo, todos saben que han fallado en algún momento, así que no queda más que aceptar las críticas internas para mejorar a la brevedad posible.

“Este vestidor tiene esa facilidad de comunicación, todos tenemos la facultad de ir y decirnos las cosas de frente y no hemos tenido ningún problema, podrá haber uno, dos o tres enojados cuando nos dicen las cosas, pero tratamos de entender en que estamos fallando y como mejorar al equipo. El tema de la comunicación es fundamental y yo creo que la ha habido”.

Puntualizó Molina que el equipo está seguro que saldrán adelante, en las charlas que han sostenido, todos han reconocido las fallas y el deseo de salir adelante está.

“Hay llamadas de atención. Obviamente entre nosotros hay pláticas para el bien del equipo, en que creemos que estamos fallando, en que podemos mejorar, para bien. Soy de los que pienso que de manera pacífica y respetuosa se pueden solucionar más problemas que gritándonos o faltándonos al respeto”.

AJ