Las horas bajas de Lopetegui

El Real Madrid se ampara en la Champions League, su competición preferida, para buscar una salida a su crisis, que tienen a Julen Lopetegui al borde del despido y con la obligación de golear al modesto Viktoria Plzen de la República Checa.

Nadie dentro del club asegura que Julen se vaya a sentar en el Camp Nou el domingo en el Derby ante Barcelona. “Estoy aquí vestido y lógicamente, si es así, seré el entrenador mañana (hoy), no tengo ninguna duda”, dijo en rueda de prensa cuando le preguntaron sobre su continuidad.

Las cinco derrotas en 12 partidos disputados dejan a Lopetegui como el técnico con peores resultados de las dos etapas de Florentino Pérez al mando del Real Madrid. “Si me preguntas lo que va a pasar en un mes, un año, dos años, no sé, estamos centrados en el presente”, añadió.

“Si lo que pretendes es poder ver a un entrenador hundido o abatido no mires para acá”, sostuvo el entrenador. “Afronto el día a día con la normalidad de siempre. Eso es lo único que está bajo mi control”. El Madrid llega al compromiso invicto en 26 partidos de fase de grupos de la Champions, mientras que sus rivales checos de antemano se encuentran en el fondo de la tabla del Grupo G.

Por su parte el entrenador del Manchester United José Mourinho, descartó la posibilidad de regresar al banquillo del Real Madrid. “No, estoy contento aquí. Estoy contento si mi contrato se cumple hasta el último día”, declaró el portugués.

En tanto, Cristiano Ronaldo no quiso hablar de su ex equipo. “No deseo hablar de otros equipos, todos saben de mi historia con el Real Madrid, pero no es el momento de hablar de ello. No depende de mí hablar del problema de otros”, apuntó.

Desaguisado y disculpas

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ofreció disculpas a Sergio Reguilón tras propinarle dos balonazos como respuesta a un golpe involuntario durante el entrenamiento, y en sus redes sociales admitió que su “reacción no debió ser esa” y quitó importancia al incidente.

“Aunque no lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa”, escribió Sergio Ramos, junto a una imagen del entrenamiento posando junto a Reguilón en el equipo que ganó los partidos en espacios reducidos del entrenamiento.

“Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!! Carpetazo y a por el partido de mañana. Hala Madrid”, añadió en su cuenta de Twitter el capitán madridista.