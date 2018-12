La revista Ring nomina al "Canelo" Álvarez a tres premios

La revista Ring dio a conocer a los nominados de las diez categorías a los premios de fin de año. Entregados por primera ocasión en 1928 son los galardones más prestigiosos del boxeo a nivel mundial.

El mexicano Saúl Álvarez, quien derrotó a Gennady Golovkin el 15 de septiembre y al británico Rocky Fielding el 15 de diciembre en Nueva York, contiende por tres galardones de la denominada Biblia del Boxeo.

El púgil jalisciense se ubica en la categoría de peleador del año, pelea del año, por su combate ante Gennady Golovkin, además de evento del año por el mismo encuentro. Presentamos aquí el resto de las nominaciones.

- Peleador del Año:

Canelo Álvarez

Tyson Fury Naoya

Inoue Vasiliy

Lomachenko Aleksandr Usyk

- Pelea del Año:

Alex Saucedo vs Lenny Zappavigna

Gennady Golovkin vs Canelo Alvarez 2

Jarrett Hurd vs Erislandy Lara

Murat Gassiev vs Yuniel Dorticos

Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada

- Knockout del Año:

Aleksandr Usyk TKO 8 Tony Bellew

Dillian Whyte KO 6 Lucas Browne

Jermall Charlo KO 2 Hugo Centeno

Naoya Inoue KO 1 Juan Carlos Payano

Teofimo Lopez KO 1 Mason Menard

- Entrenador del Año:

Ben Davison

Robert Garcia

Shingo Inoue

Anatoly Lomachenko

Eddy Reynoso

- Decepción del Año:

Cristopher Rosales TKO 9 Daigo Higa

Josh Warrington SD 12 Lee Selby

Maurice Hooker SD 12 Terry Flanagan

Eleider Alvarez KO 7 Sergey Kovalev

Rob Brant UD 12 Ryota Murata

- Regreso del Año

Nonito Donaire

Tyson Fury

Kazuto Ioka

Manny Pacquiao

Cristofer Rosales

- Evento del Año:

Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin 2

DAZN launch

HBO leaves boxing

World Boxing Super Series

Tyson Fury vs. Deontay Wilder

- Prospecto del Año:

Murodjon Akhmadaliev

Joshua Buatsi

Jaron Ennis

Filip Hrgovic

Teofimo Lopez

- Round del Año:

Alex Saucedo vs. Leonardo Zappavigna (Round 4)

Srisaket Sor Rungvisai vs. Juan Francisco Estrada (Round 12)

Murat Gassiev vs. Yunier Dorticos (Round 12)

Sho Kimura vs. Kosei Tanaka (Round 2)

Tyson Fury vs. Deontay Wilder (Round 12)

- Inspiración del Año:

Cecilia Braekhus (Primera campeona libra por libra)

Don Chargin (Mentor de varios boxeadores)

Tyson Fury (conciencia de salud mental)

Daniel Franco (sobrevivió a una lesión en la cabeza casi mortal y ahora aboga en nombre de la seguridad del boxeador)

Brendan Ingle (Pionero entrenador de boxeo británico que falleció en 2018)

JM