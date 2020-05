La incertidumbre por Tokio 2020 carcome a los atletas

Los últimos meses han sido complicados para el deporte mundial, pues debido a la pandemia del coronavirus, cientos de eventos han sido cancelados o pospuestos.

El más notorio de estos casos han sido los Juegos Olímpicos de Tokio, mismos que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió posponer hasta el verano de 2021.

Ante esta situación, los atletas con boleto asegurado tienen la certeza de que estarán en la justa veraniega, razón por la que pueden planificar con tranquilidad el trabajo de los próximos meses.

En contraparte, los deportistas que aún están en la búsqueda de un boleto viven con la incertidumbre de lo que pasará con ellos cuando se retome el proceso clasificatorio. Un ejemplo de esto es la esgrimista Nataly Michel, quien a pesar de que se ha adaptado a la situación, no puede evitar sentirse insegura.

“El tener ya una fecha para los Olímpicos el próximo año da mucha tranquilidad a los que ya están clasificados, mientras que a los que no lo estamos nos da un poco más de inseguridad al no tener un plan de trabajo definido por no contar con una fecha de los preolímpicos, que otorgan las plazas a Tokio, porque así ya tienes idea de los entrenamientos a realizar para estar a 100% en el tema de la preparación.

“No estamos haciendo las mismas cargas de entrenamiento por la suspensión de eventos clasificatorios a Tokio, pero sí para mantener un buen ciclo deportivo y de acondicionamiento físico”, compartió la jalisciense para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

De momento, el deporte jalisciense puede jactarse de tener a siete atletas con boleto asegurado a Tokio, se trata de José Luis Santana de maratón, Jorge Martín Orozco y Alejandra Ramírez en tiro deportivo, Mariana Arceo en pentatlón moderno, Jane Valencia de lucha olímpica y Elena Oetling junto a Juan Ignacio Pérez en vela.

En tanto, Jessica Salazar y Paola Morán, quienes consiguieron plaza olímpica, están a la espera de que se confirme su presencia en la justa.