La ideología del Barcelona, la gran escuela del fútbol mundial que no tuvo resultados en Chivas

La ideología del Barcelona tuvo un impacto a nivel mundial. Una gran cantidad de equipos buscaban emular la escuela y estilo de juego del club catalán, uno de esos equipos es Chivas, quienes en sus filas, tanto en la parte directiva y futbolística, han sumando elementos identificados con el club culé, mismos que no tuvieron buenos resultados en su llegada al Guadalajara.

Ante este panorama, en EL INFOMADOR recordamos quiénes han sido los personajes que buscaron llevar la ideología del Barcelona a Chivas, pero fracasaron en el intento.

El 23 de febrero del 2012, Jorge Vergara presentó con bombo y platillo a Johan Cruyff como asesor de lujo para que el Guadalajara intentara encarrilarse nuevamente por el camino del éxito e implementar la escuela del “futbol total” que marcó un antes y después en el Barcelona.

La idea de convertir al Guadalajara en un equipo como el Barcelona fue uno de los principales motivos por los que Jorge Vergara se hizo de los servicios de Johan Cruyff como asesor deportivo: “Traer a Johan Cruyff es como traer al papá del futbol. Queremos dar un salto de calidad, corregir lo que estamos haciendo mal", aseguró Vergara Madrigal.

Con la llegada de la figura histórica de los Países Bajos en Chivas, se buscó el implementar algunos cambios en la estructura e ideología del equipo, sin embargo, no todos fueron aprobados por el mandamás del conjunto rojiblanco.

Cruyff implementó modificaciones desde fuerzas básicas hasta cambiar el césped artificial por natural en el Estadio AKRON. Sin embargo, el propietario del Guadalajara, Jorge Vergara, poco a poco fue mostrando inconformidad de los cambios que pretendía implementar el directivo de los Países Bajos.

Las pocas visitas de Cruyff en Guadalajara, además del choque que se generó con los entrenadores de fuerzas básicas, aunado a la falta de resultados del técnico holandés John Van't Schip con el primer equipo, comenzaron a fracturar la relación de Jorge Vergara con la figura histórica del futbol mundial.

En la etapa de Johan Cruyff, llegaron refuerzos como Rafael Márquez Lugo y Luis Pérez. A su vez que el equipo fracasó en la Concachampions al ser eliminado por el modesto Xelaju de Guatemala, situación que desató un mar de críticas contra la figura histórica del Barcelona, luego de poner en duda la grandeza de Chivas y criticar a la afición por las entradas en el Estadio AKRON.

"En mi juicio y en resultados, Chivas no tiene prestigio, si sólo tienes un título en 10 años o cuantos sean, no puedes decir, 'nosotros vivimos de títulos'; no, eso es una absurdez. Vamos a poner los pies en el suelo y analícenlo", fue una de las frases que lapidó su continuidad en el Guadalajara, mostrando rechazo por parte de la afición y el propietario del Rebaño Sagrado.

Posteriormente, en la Final entre Toluca y Xolos de Tijuana, el 2 de diciembre del 2012, se anunció el despido de Johan Cruyff por no haber alcanzado los resultados y objetivos trazados, terminando con la era del mítico dirigente holandés con el Guadalajara.

13 años después de la salida de Cruyff de Chivas, llegó como entrenador el catalán Óscar García, estratega identificado con la ideología del Barcelona tras surgir de La Masia. Además de ser uno de los principales discípulos de Johan Cruyff, luego de fungir como su asistente y trabajar en su proyecto deportivo.

Al igual que su mentor, García Junyent no tuvo buenos resultados en el Guadalajara. En su breve paso apostó por los jóvenes de las fuerzas básicas tal y como marca el estilo del Barcelona, sin embargo, tuvo un proceso complicado en donde colocó a Chivas en noveno lugar general con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

García solo duró tres meses al frente de Chivas, por lo que problemas de indisciplina, la falta de resultados y un mal manejo de vestidor fueron determinantes para concluir su etapa en el Guadalajara. Tanto como mentor y discípulo protagonizaron el fracaso de no poder impregnar en el equipo rojiblanco la ideología del club de sus amores.

SV