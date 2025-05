André Jardine señaló que el América no le debe explicaciones a nadie, luego de haber sido elegido para disputar el cupo que el León dejó vacante en el Mundial de Clubes.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló contra la solicitud de los clubes León y Pachuca para que ambas entidades mexicanas pudieran disputar el Mundial de Clubes y respaldó así la decisión de la FIFA de excluir del torneo a los Panzas Verdes por incumplir la normativa de multipropiedad.

Esta condición busca impedir que equipos pertenezcan a los mismos dueños o grupos económicos.

"Si la FIFA tomó esta decisión es porque algo está mal. El tema de la multipropiedad no es correcto. No es correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana. En las ligas más importantes del mundo no hay esta situación porque esto genera problemas en la competición. La liga mexicana debe hacer algo al respecto en este tema", dijo Jardine.

La FIFA anunció que América y Los Angeles FC jugarán, en fecha por confirmar por el cupo número 32 en el Mundial de Clubes, que se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio.

El entrenador del tricampeón América no debe explicaciones a nadie por esta designación oficial.

"No debemos ninguna explicación sobre esto a nadie. Estamos felices porque la institución tiene muchos años haciendo grandes torneos, es y ha sido un gran representante del fútbol mexicano y lo vamos a seguir siendo", dijo Jardine.

"Cada quién puede tener la opinión que deseé. Estamos felices con la noticia. Para nosotros es una gran oportunidad y una gran responsabilidad para estar a la altura de representar al fútbol mexicano en este partido que da un pase a una competición internacional", subrayó.

América se prepara para visitar este miércoles a Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano en el que buscan conquistar el cuarto título consecutivo.

"Ahora estamos concentrados en el partido de Pachuca. Tenemos mucha hambre y máxima concentración para lograr otro título en esta fase final", concluyó Jardine.

Te puede interesar: Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 6 de mayo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB