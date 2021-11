La gente debe estar ilusionada: “Profe” Cruz

Voz autorizada para hablar de los Rojinegros. Director técnico que llevó al equipo a varias liguillas, y que los hizo ilusionarse, algo similar a lo que sucede en esta época.

José Guadalupe Cruz, el “Profe”, reconoció la gran campaña que hizo el Atlas en este Apertura 2021 y presagió que pueden incluso acceder a Semifinales venciendo a Rayados en Cuartos de Final.

“(Atlas) Han hecho un temporadón, quedó en segundo en la clasificación general, hace un montón de temporadas que no lo hacía y la gente debe estar ilusionada, sinceramente creo que tienen la posibilidad de ganar y acceder a la Semifinal".

“Les tocó un rival muy complicado, eso es un hecho, después de ver a Monterrey en el Repechaje contra Cruz Azul no va a ser sencillo, pero yo le veo al Atlas muchas posibilidades, es un equipo muy solvente que tiene muy claro a lo que juega y eso lo hace un rival muy complicado. Tal vez Monterrey sea favorito en las apuestas, pero creo que Atlas puede dar la sorpresa”, explicó el director técnico mexicano.

Sobre el trabajo realizado en la dirección técnica por parte de Diego Martín Cocca, el “Profe” Cruz no dudó en alabar lo que ha hecho su homólogo en el banquillo, sobre todo porque le dio una identidad al equipo en defensa y una contundencia importante en ataque.

“Es un equipo solvente defensivamente, al que le meten pocos goles. Si bien es cierto que hace pocos, es un equipo con contundencia, que cuando tiene oportunidades, las aprovecha.

“La dirección técnica de Diego Cocca ha sido extraordinaria, no es sencillo el Atlas, tiene un grado de complejidad por esa deuda que tiene con la afición de tantos años que no trasciende y en esta ocasión puede hacerlo, está muy cerca, yo en lo personal no hago más que admirar lo que ha hecho la institución y felicitarlos”, apuntó.

MQ