La espera fue larga para lograr oro en ciclismo: Daniela Gaxiola

La ciclista mexicana Daniela Gaxiola consideró que el tiempo fue largo para llegar a la cima de unos Juegos Panamericanos con el logro de la medalla de oro, ya que desde hace ocho años no había podido hacerlo y este jueves lo consiguió gracias a la labor en equipo con Jessica Salazar.

"Contenta por este resultado, sinceramente se me hizo larga la espera, pero ya tenemos esta medalla de oro en velocidad por equipo y estoy contenta por la oportunidad que me dieron para esta medalla y no defraudar a la delegación", comentó.

En la pista del óvalo de 250 metros de Lima, la dupla Gaxiola-Salazar detuvo el cronómetro en 33.424 segundos y con ello impuso nuevo récord panamericano, que estaba en poder de Canadá con 33.584 segundos desde Toronto 2015.

Gaxiola regresó al escenario panamericano con un oro y mejoró el bronce que consiguió en Guadalajara 2011 a lado de Nancy Contreras. Hace cuatro años en Toronto 2015 fue cuarta junto a Frany Fong.

"En la clasificación de la mañana estábamos un poco inconformes por nuestro tiempo, porque sabíamos que traíamos para más y nos propusimos a romper récord de Juegos Panamericanos y lo logramos en la final", expresó.

