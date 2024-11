La bendita Liga MX

El Apertura 2024 se convirtió en uno de los certámenes que será recordado por el dominio del Cruz Azul de Martín Anselmi, el despertar el Toluca de la mano de “Paulinho” la decepcionante campaña del América y Erick “Chiquito” Sánchez, además de las bajas entradas en los estadios y la irregularidad tanto de Chivas como de Atlas en el futbol tapatío.

Por ello, ahora que terminó su fase regular, hacemos un recuento general de lo que fue el torneo corto número 57 del futbol mexicano.

Dominio celeste

Las 17 fechas fueron dominadas a plenitud por los Celestes tras convertirse en el equipo con más victorias en el semestre con 13 triunfos y únicamente sufrir una derrota, además de ser la mejor ofensiva con 39 goles y defensiva del certamen al recibir 12 anotaciones; los dirigidos por Martín Anselmi rompieron récord de puntos obtenidos en un semestre en la historia de los torneos cortos de 17 jornadas al conseguir 42 unidades, superando a León quien ostentaba la marca con 41 puntos en el Clausura 2019.

Tristezas en la Laguna y en Coapa

El conjunto de Santos Laguna se convirtió en uno de los equipos decepción del presente campeonato, luego de quedar en el último sitio de la tabla general tras cosechar únicamente 10 unidades; junto a los Laguneros se encuentra el América, que pasaron del bicampeonato a no conseguir el pase directo a Liguilla, algo que no sucedía en los últimos ocho torneos.

En la parte individual, el volante mexicano Erick Sánchez se estableció como una de las decepciones más grandes del torneo, luego de que pasó de un semestre en Pachuca con cinco goles y cuatro asistencias a no marcar un solo gol y no registrar asistencias, por lo que el fichaje de 10 millones de dólares del América no redituó como se esperaba y se convirtió en el peor fichaje del torneo.

Otro de los elementos que más quedó a deber en el presente campeonato es el atacante Uriel Antuna, quien pasó de ser campeón de goleo con ocho anotaciones el semestre pasado con Cruz Azul a únicamente registrar una asistencia en este semestre, por lo que el costo-beneficio de su traspaso de siete millones de dólares a Tigres, se convirtió en una de las grandes decepciones del campeonato.

Hace valer la inversión escarlata

Entre los fichajes más importantes del presente certamen se encuentra el delantero lusitano João Paulo Dias “Paulinho”, quien en su torneo debut se estableció como el campeón de goleo al destaparse con 13 anotaciones, promediando un gol cada 100 minutos con el Toluca, por lo que, con un valor de traspaso de siete millones de dólares, se convirtió en el fichaje de la temporada por su efectividad y el rendimiento que le entregó a los Diablos.

Chivas y Atlas, con un semestre irregular

Chivas y Atlas presentaron un torneo plagado de irregularidades, luego de que ambos equipos durante toda la campaña no consiguieron un sitio dentro de los cuatro primeros lugares de la clasificación, siendo el quinto sitio en la tabla el mejor puesto que ambos conjuntos alcanzaron, situación que dejó a ambos cuadros en el noveno y décimo sitios de la Liga, por lo que ahora se verán las caras en el Play In.

En el tema de fichajes ambos conjuntos decepcionaron. Fidel Barajas y Omar Govea, tuvieron minutos a cuentagotas, luego de que no estuvieron a la altura de lo que el Guadalajara necesitaba; mientras que Daniel Aguirre y Bruce El-Mesmari no tuvieron actividad con el primer equipo. En Atlas, el delantero serbio Uros Djurdjevic no marcó un solo gol con el equipo y únicamente participó 172 minutos, su rendimiento fue tan bajo que actualmente no es considerado por el técnico Beñat San José.

Las malas entradas, la constante

Otro de los aspectos más relevantes en el presente campeonato fueron las bajas entradas que se presentaron en los inmuebles de equipos como Mazatlán, Atlas, Juárez y Puebla, quienes se colocaron como los equipos con peores asistencias en el torneo, siendo el cuadro Camotero el equipo que peor entrada registró al conseguir un total de cinco mil 541 aficionados en el duelo ante Juárez.

Dejando de lado a equipos como Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Chivas y Toluca, las entradas en el resto de los equipos de la Liga MX no superaban los 15 mil aficionados, estableciéndose como uno de los torneos con peor registro de asistencia a los estadios en los últimos años, ante la falta de interés por el campeonato mexicano.

