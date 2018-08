La Manada, con la imperiosa necesidad de ganar

Con la imperiosa necesidad de sumar puntos, sobre todo de a tres, así encarará el conjunto de los Leones Negros el compromiso de este mediodía ante los Cimarrones de Sonora, cuando se enfrenten en la Jornada 4 del Ascenso MX, en compromiso que se disputará en el Estadio Jalisco. Pero no será nada sencillo para los melenudos, ya que los sonorenses actualmente son uno de los líderes de la campaña, al ser terceros generales con siete unidades.

“El equipo está bien, tenemos una buena prueba este domingo ante un muy buen equipo, pero hay que ocuparnos de lo nuestro para mejorar”.

Mientras los del “Vikingo” Dávalos tienen sólo dos partidos jugados, ante Juárez con el que cayeron en casa y frente a Potros UAEM, los Cimarrones del “Piti” Héctor Altamirano llevan paso invicto, al haberle ganado al Atlante y a los Alebrijes de Oaxaca, y un empate frente a los Cafetaleros de Tapachula.

“Llevamos una cuota muy baja para lo que teníamos presupuestado, pero tenemos que revertir eso ante nuestra gente y en nuestro estadio, queremos que las cosas nos salgan bien”, dijo Christian “Recodo” Valdez, volante de contención de los Leones Negros.

“El equipo está bien, tenemos una buena prueba este domingo ante un muy buen equipo, pero hay que ocuparnos de lo nuestro para mejorar”, siguió el veterano mediocampista.

Una de las problemáticas que tiene la Universidad de Guadalajara en el certamen es la falta de contundencia, pues en los dos partidos que han disputado tienen solamente un gol a favor y lo hizo un defensa lateral, en la figura de Efrén Mendoza ante Juárez.

Es por eso que el “Recodo” Valdez reconoció que no sólo los delanteros deben mejorar en ese aspecto, sino todo el plantel, ya que si los mediocampistas no andan finos, los atacantes no tendrán opciones frente al arco rival.

“(Tenemos que) meterla. Hemos generado algunas opciones claras en lo que va del torneo, no hemos podido aprovechar y hay que poner énfasis en eso, pero también están los pases de gol. Los que venimos de atrás creemos que nos está faltando ese toque para que los delanteros tengan más posibilidades de convertir goles”, finalizó Valdez.