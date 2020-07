La Liga MX reporta cuatro casos más de COVID-19, ahora en Santos Laguna

En un comunicado, la Liga MX informó este jueves cuatro casos positivos de COVID-19 en Santos Laguna.

Indicó que el equipo realizó pruebas para la detección del coronavirus, previo a iniciar su participación en el Torneo Guard1anes 2020, que comenzará este fin de semana.

Los resultados arrojaron cuatro casos positivos y asintomáticos en jugadores. Estos ya se encuentran en confinamiento y observación, según marcan los protocolos de la Liga y las Autoridades de Salud.

Esta semana se han dado a conocer casos de la enfermedad en Necaxa, Atlas, Chivas, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Bravos de Juárez.

Incluso los partidos Atlético San Luis vs Bravos, y Mazatlán FC vs Puebla, fueron reprogramados ayer en espera de conocerse los resultados de las pruebas realizadas para diagnosticar casos. Estos se jugarán el lunes, y no el jueves y el viernes como se había agendado inicialmente.

Las autoridades de salud, hasta el momento, no ven la necesidad de postergar la primera jornada del Torneo Guard1anes 2020, que regresaría de manera oficial las actividades del futbol mexicano, detenido desde el pasado mes de marzo.

OF