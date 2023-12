La FIFA amenaza con suspender a Brasil de torneos internacionales

La FIFA le advirtió a Brasil el domingo que podría suspender a sus selecciones nacionales y a sus equipos de participar en torneos internacionales si una intervención de su organismo de futbol conduce a la elección de un nuevo presidente en enero.

El órgano rector del futbol mundial dijo a un ejecutivo del fútbol brasileño que la CBF podría enfrentar una suspensión si no atiende su llamado a esperar, y en su lugar celebrar elecciones rápidas para reemplazar a Ednaldo Rodrigues como presidente de todos modos.

Un tribunal de Río de Janeiro destituyó de su cargo a Rodrigues y a todos sus designados en la CBF el 7 de diciembre debido a irregularidades en su elección el año pasado. Los dos tribunales más altos de Brasil confirmaron el fallo la semana pasada.

FIFA históricamente rechaza la interferencia gubernamental y de terceros en sus asociaciones miembros, lo que en última instancia podría dejar a Brasil, cinco veces ganador de la Copa del Mundo, fuera de las principales competencias internacionales hasta que se resuelva la crisis.

El fallo del tribunal de Río también designó a José Perdiz, presidente del máximo tribunal deportivo de Brasil, como interviniente para organizar nuevas elecciones para la presidencia dentro de 30 días hábiles. FIFA dijo en cartas anteriores a la CBF que considera que la intervención es indebida.

La carta del domingo fue firmada por Kenny Jean-Marie, director de asociaciones miembros, y la subsecretaria general de la CONMEBOL, Monserrat Jiménez García.

FIFA y CONMEBOL, la confederación de fútbol de Sudamérica, también dijeron en su carta que van a formar una comisión para discutir el asunto en Brasil el próximo 8 de enero.

"La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión", decía la carta.

"En aras del buen orden, también nos gustaría subrayar que si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida", añadió.