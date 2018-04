La Copa Mundial de la FIFA llega a Guadalajara

En compañía de personalidades como Jorge Valdano, este lunes arribó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara el mayor objeto de deseo de todo aficionado al futbol: la copa del mundo de la FIFA.



Como parte del Trophy Tour, la copa estará en la "Perla Tapatía" hasta el próximo martes, día en que será exhibida en la Expo Guadalajara para después viajar hacia Monterrey. La Ciudad de México será la última parada del trofeo en territorio nacional, ya que después de ello volará hacia Los Ángeles.



Para recibir la Copa, el ex futbolista y escritor Jorge Valdano recordó el día en que se coronó como campeón del mundo con Argentina, hecho que según relata, sigue fresco en sus recuerdos a pesar de que ya se hayan ido más de tres décadas.



"Ganar la Copa del Mundo es lo máximo que existe en el futbol. Yo siempre lo he dicho: me pasé 30 años soñando con levantarla, pero ahora me he pasado otros 30 recordando el día en que la levanté. Ocupa un lugar preferente en mi vida y posiblemente en la vida de cualquiera que ame al futbol. Desde el día que la gané he sido un poquito más feliz", finalizó el campeón del mundo en México 1986.

En este recibimiento de la copa también estuvieron presentes Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco.

La Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018 está en Jalisco.



