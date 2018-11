La Comisión Disciplinaria investigará a Maradona por comentarios

El técnico de Dorados de Sinaloa, el argentino Diego Armando Maradona, será investigado por la Comisión Disciplinaria por las declaraciones que realizó al término del partido que empataron 1-1 ante Atlético San Luis.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informó que recibió una solicitud de investigación por parte de la Comisión de Árbitros en contra de Diego Armando Maradona, "por las declaraciones pronunciadas al término del encuentro".

Al finalizar el choque de la jornada 15 del Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX y que terminó igualado, el ex futbolista comentó que no estaba contento con el arbitraje, sobre todo por la expulsión a Jorge Córdoba de parte del árbitro Alan Enrique Martínez.

"No nos gustó el empate, no fuimos para nada agraciados por el árbitro", dijo Maradona, quien destacó que las pelotas divididas eran en contra de su equipo y que la falta de Córdoba no era para expulsión.

Ante esta situación, el órgano rector disciplinario de la FMF "analizará las pruebas presentadas y determinará lo conducente". Dorados recibirá a Mineros este miércoles en la "ida" de cuartos de final del Ascenso MX.

