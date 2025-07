Keylor Navas NO llegará a Pumas, esta es la razón

En días pasados, los rumores que ubicaban a Keylor Navas como nuevo portero de los Pumas tomaron fuerza, especialmente tras la supuesta ruptura de relación entre el costarricense y la directiva del Newell's Old Boys de Rosario, Argentina, lo que derivó en su ausencia durante el debut de la Lepra en el torneo argentino. No obstante, ahora la historia es otra: se ha confirmado que el guardameta tico ya no formará parte del equipo.

El mismo medio reveló que el conjunto argentino habría recibido una oferta por un millón de dólares a cambio de hacerse con los servicios del ex portero del Real Madrid, aunque esta habría sido rechazada con la intención de exigir más dinero a cambio.

Vale la pena recordar que Navas tiene la intención de dejar el futbol argentino, entre otros motivos, para estar más cerca de su familia, por lo que la opción de llegar a Pumas es real y es cuestión de que los clubes se pongan de acuerdo en el aspecto económico para que tenga vía libre.

¿Por qué Keylor Navas no jugará en Pumas?

El periodista deportivo César Luis Merlo dio a conocer la verdadera razón por la cual Keylor Navas no atajará en Pumas. De acuerdo con su testimonio, el club Newell's se mostró intransigente, ya que únicamente estaba dispuesto a vender al jugador si llegaba una oferta de tres millones de dólares. Pumas había ofrecido uno. Si bien se evaluó la posibilidad de mejorar la propuesta, la diferencia era considerable: de uno a tres millones.

Con información de SUN.

