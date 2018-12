Kashima, en el observatorio

En Chivas están ocupados corrigiendo errores, mejorando la coordinación y el aspecto físico de cara al duelo con el Kashima Antlers, rival con el cual debutará el Rebaño en el Mundial de Clubes.

El arquero del Guadalajara, Raúl Gudiño, reconoció que su escuadra está en la etapa de estudiar a su rival japonés, elenco ante el que se presenta el 15 de diciembre. “Hemos analizado mucho al rival, el cuerpo técnico nos ha dado mucha información y videos de cómo juega el Kashima y eso nos ha ayudado a mentalizarnos para lo que viene, cada partido será como una final, debemos vivirla y sentirla de esa manera para salir adelante, paso a paso, para lograr lo que queremos que es triunfar allá”.

El cuerpo técnico le ha dejado claro al plantel la responsabilidad que tienen en representar a Chivas, porque no solamente es a la afición rojiblanca, ya estando en un certamen organizado por la FIFA, todo México está pendiente, así que el resultado debe ser excelente y para iniciar bien, el equipo tiene que divertirse en el campo. “Es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, sólo hay que hacerlo con la responsabilidad que implica este torneo y básicamente hay que disfrutarlo porque no sabemos cuándo nos vaya a tocar otra vez. No sólo representar a una institución, sino también a tu país, en lo personal pienso disfrutar”.

Convenio entre el Guadalajara y el PSV a la vista

Carlos Salcido estará en Holanda para ser nombrado embajador del PSV Eindhoven en nuestro país, situación que además propiciará un acercamiento entre los europeos y Chivas para un convenio de colaboración mutua.

El director de comercialización del PSV, Frans Janssen, y el gerente deportivo John de Jong, estuvieron de visita en Chivas hace unos días.

“Nos dijeron que están interesados en encontrar una forma de trabajar juntos y estamos dispuestos a eso. Muy pronto vendrán también aquí para concretar estas ideas. Chivas es un club gigante en una región muy interesante para nosotros. Esa región además rompe fronteras, porque también en los Estados Unidos el club es muy grande”, dijo Janssen.

En lo deportivo también buscarán lograr acuerdos para que ambos clubes ganen en el fogueo de sus elementos. “Después de 12 años, el vínculo entre nosotros y México va mucho más allá que los jugadores del momento. Conociendo ese hecho, trabajaremos concretamente con esto”, afirmó