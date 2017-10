Karateca jalisciense busca apoyo para viajar a Campeonato Mundial

La falta de apoyo volvió a dar de qué hablar en el deporte mexicano. En esta ocasión, la multicampeona jalisciense en la disciplina de karate, Brisa Meza, fue la afectada por el poco interés de las autoridades en apoyar a su deporte.

Tras haber ganado prácticamente todo lo que había que ganar en su disciplina a nivel nacional, la atleta oriunda de Tonalá logró su pase al Campeonato Mundial de Karate Sub-21 que se llevará a cabo en Tenerife, España, a partir del próximo 25 de octubre, sin embargo, este sueño podría verse frustrado debido a que no cuenta con el recurso económico para costear el viaje y competir en esta justa.

Meza González dio a conocer que, pese a haber ganado dos medallas de oro en la pasada Olimpiada Nacional, deberá pagar a la Federación Mexicana de Karate la cantidad de 45 mil pesos para poder solventar el costo de su viaje a España, monto que no ha podido ser recabado por sus padres.

La madre de la atleta dice que se debe pagar a la Federación Mexicana de la especialidad la cantidad de 45 mil pesos para solventar el costo del viaje a España, sede del evento. EL INFORMADOR / F. Romero

“Soy atleta de alto rendimiento, este año fui campeona nacional, también gané dos medalla de oro en la Olimpiada Nacional, tercer lugar Centroamericano y tercer lugar a nivel continental. La Federación me está pidiendo 45 mil pesos para poder viajar y participar en el Mundial. No he tenido respuesta a mis peticiones, me veo obligada a estar solicitando apoyo a empresas o alguna persona que le nazca ayudar al deporte”.

Por su parte, Ana Luisa González, madre de Brisa, indicó que durante el último mes han recurrido a autoridades municipales y estatales, sin que haya existido respuesta alguna a su petición. La madre de la deportista mostró documentos en los que se ha solicitado ayuda por escrito a los municipios de Tonalá, Guadalajara y el propio Gobierno del Estado.

“Nuestro objetivo no es buscar problemas y afectar la carrera de mi hija. Es válido levantar la mano y pedir apoyo, buscamos quien nos ayude a cumplir el sueño de un deportista”.

En caso de no pagar la cantidad requerida, el lugar de Brisa será cancelado o transferido por la Federación.