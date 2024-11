Julián Quiñones celebró la eliminación de Chivas en el Plan-In

¡Una vez un zorro, siempre un zorro! Julián Quiñones, ex delantero de las filas rojinegras, pese a ya no portar la camiseta del equipo tapatío y residir en tierras medio orientales, no dejó pasar la oportunidad de manifestar su felicidad por la derrota del rebaño y su eliminación de la contienda.

A través de su cuenta de X, el ex atacante comentó la publicación de Club Atlas, mencionando que “algo normal. Te quiero”.

Pese a la molestia que este comentario puede generar en la afición rojiblanca, este comentario puede ser una nueva manera del ex jugador del club Atlas, quien desde sus tiempos vistiendo la camisa, ya acostumbraba mofarse del rebaño en cada oportunidad que se le presentaba.

Es importante señalar que si bien esta “burla” no ataca directamente a nadie, hace alusión a una realidad que lleva ocurriendo un buen tiempo, ya que las Chivas no han tenido el mejor rendimiento en las últimas temporadas.

¿Quién es Juliá Quiñones? Ex atacante y aún “Atlista”

Este jugador de origen colombiano (naturalizado mexicano) debutó en el Apertura 2016 en Tigres, donde en su primer semestre junto a los auriazules, consiguió su primer campeonato, pese solo haber jugado 58 minutos durante el torneo.

Después de su breve paso por Lobos BUAP, regresó a Tigres en el Apertura 2018 , pero fue hasta el Clausura 2019, donde se hizo con el segundo título.

En su tiempo dentro de las filas de “La Academia”, el ya entonces reconocido jugador, formó parte del bicampeonato del club, destacando tanto en el Apertura 2021, como en el Clausura 2022, sumando un total de 14 goles entre ambos torneos.

Finalmente, el delantero también estuvo presente durante dos victorias para el Club América, antes de retirarse del fútbol nacional y convertirse en atacante del Al Qadisiya.

